Schwabmünchen

vor 19 Min.

Wenn spanische Pimientos in Schwabmünchen auf dem Grill landen

Bei Familie Pfänder in Schwabmünchen kommen die kleinen grünen Paprikas namens Pimientos am Spieß auf den Grill.

Plus Auf dem Pfänderhof werden die kleinen grünen Paprikas nicht nur gegessen, sondern auch angebaut. So schmecken sie vom Grill.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Katharina Pfänder vom Biohof-Pfänder fällt es nicht schwer, ein vegetarisches Gericht zu zaubern. Auf dem Pfänderhof ernähren sich die meisten ohnehin vegetarisch oder sie essen nur wenig Fleisch. Auf den Grill legt Katharina Pfänder deshalb auch kein Fleisch, sondern Pimientos de Padrón. Die Idee dafür hat sie aus Spanien mitgebracht.

Die Paprikasorte, die ursprünglich in Padrón in Galicien (Spanien) gezüchtet wurde, hat Katharina Pfänder im Urlaub entdeckt und Gefallen am Geschmack gefunden. Anschließend hat sie versucht, die kleinen grünen Paprikas auch in Schwabmünchen anzubauen. Und das hat geklappt. Nun kann sie Piminetos de Padrón aus dem eigenen Anbau ernten und in kleinen Mengen im Hofladen anbieten. Gewürzt mit grobem Meersalz und Olivenöl kommen die kleinen grünen Paprikas auf den Grill, wobei die Herausforderung nicht etwa in der Zubereitung liegt, sondern vielmehr im Zeitpunkt der Ernte.

