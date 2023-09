Schwabmünchen, Zusmarshausen

vor 16 Min.

Linienbusse fahren zur Schule: Eltern ärgern sich über holprigen Start

Das Schulzentrum in Zusmarshausen wird weiterhin von Schulbussen angefahren. Im südlichen Landkreis kam es in der ersten Woche nach der Umstellung auf ein Linienbussystem zu großer Verwirrung.

Plus In Schwabmünchen fahren jetzt AVV-Linienbusse statt Schulbussen. Zu Beginn lief es nicht rund. Soll das System auch in Zusmarshausen umgestellt werden?

Von Anna Mohl, Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Nicht rund lief der Schulverkehr in den Tagen nach den Ferien am Schulzentrum Schwabmünchen: Dort herrschte große Verwirrung. „Vorher gab es einfach Zahlen von eins bis zehn für die verschiedenen Busse. Das war für die Schüler recht einfach zu sehen. Jetzt sind die Zahlen weg, und die Fahrpläne sorgen selbst bei den Zehntklässlern im Augenblick für enorme Verwirrung“, sagt Lehrerin Patricia Gandolfo-Ziegler. Viele seien ratlos angesichts der Neuerungen. Das betreffe sowohl die Frage, wo welcher Bus abfährt als auch Unsicherheiten bezüglich der Fahrkarte: „Brauche ich eine? Brauche ich keine? Hätte ich sie beantragen sollen? Und so weiter.“ Was ist in Schwabmünchen passiert?

Zum Schuljahresbeginn hat das Landratsamt Augsburg den bislang sogenannten freigestellten Schülerverkehr, also das System mit Schulbussen, umgestellt und ins System der Regionalbusse in den Verkehrsverbund AVV Augsburg integriert. Das Ziel sei, allen Fahrgäste mehr Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, hatte der AVV zuvor mitgeteilt. Denn die Regionalbusse sind zwar zeitlich morgens und mittags auf die Schulzeiten abgestimmt, stehen jedoch allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. In der Pressemitteilung heißt es: „Durch die Eingliederung der Schülerbeförderung in den allgemeinen AVV-Regionalbusbetrieb wird eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im AVV-Verbundgebiet auch außerhalb der Schulzeiten erreicht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen