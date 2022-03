Zweite Karriere: Warum Frauen sich für die Hauswirtschaftsschule entscheiden

Berufe in der Hauswirtschaft bieten eine gute Perspektive. Das ist nicht der einzige Grund, aus dem sich Frauen für eine Ausbildung in Schwabmünchen entscheiden.

Sie werden in vielen Bereichen gesucht: In Senioreneinrichtungen, der Kita- und Schulverpflegung, in Familien- und Seniorenhaushalten leisten hauswirtschaftliche Fachkräfte wertvolle Arbeit. Berufe in der Hauswirtschaft bieten auch als Zweitberuf eine zukunftsfähige Perspektive, etwa vor, während oder nach der Familienphase.

Eine Lebensveränderung hat Gertraud Sontheim, gelernte Sozialversicherungsangestellte, dazu gebracht, ihr Arbeitsleben neu zu strukturieren. „Die Teilzeitschule ist ideal – ich kann weiterhin meinen Lebensunterhalt verdienen und nebenbei einen neuen Beruf erlernen“, so Sontheim. Sie sieht die Hauswirtschaft als ein vielseitiges und spannendes Berufsbild und will Meisterin der Hauswirtschaft werden.

Gertraud Sontheim näht ein sogenanntes Utensilo aus Stoffresten. Foto: Tanja H�ck

Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen: Themen von Garten bis Wohnen

Studienkollegin Anna Mairhörmann hat bereits nach der Realschule überlegt, die Hauswirtschaftsschule zu besuchen, sich jedoch dagegen entschieden. Mit der Schule in Teilzeitform hat sie jetzt eine gute Möglichkeit gefunden, neben dem eigentlichen Job als Großhandelskauffrau hauswirtschaftliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Hauptsächlich besucht sie die Schule für sich selbst und um eine pädagogische Ausbildereignung zu erwerben.

Die Themen der Schule reichen vom Gemüseanbau im Garten, über die optimale Küchenplanung, bis zum Wohnen im Alter. Das neue Semester der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen, Abteilung Hauswirtschaft, startet im September 2022. Ein Infoabend zum Ablauf des kommenden Semesters findet am 6. April um 19 Uhr in der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen, Feyerabendstraße 2, statt. Die Anmeldung ist auf der Internetseite oder per Telefon bei Tanja Höck, Tel. 0821/43002-3211, bis zum 4. April möglich. (AZ)

