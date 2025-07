Ein Meitinger wird schwäbischer Fischerkönig

Ein perfektes Angelwetter und ideale Bedingungen herrschten bei den Workshops und dem Königsfischen beim diesjährigen Tag der Schwäbischen Fischerjugend in Nordendorf. 182 Jugendliche nahmen daran teil, dazu 93 Jugendleiter und Betreuerinnen.

Beim Höhepunkt der Veranstaltung, dem Königsfischen, sicherte sich der zwölfjährige Paul Meir vom Fischerverein Meitingen mit dem Fang eines Karpfens aus der Schmutter bei Allmanshofen mit einem Gewicht von 3.575 Gramm die Königskette. Diese wurde ihm vom bisherigen Schwäbischen Jugendfischerkönig, Ben Mairoser vom Fischereiverein Pfaffenhofen, übergeben.

Ein Mädchen wird Gesamtsiegerin

Eine schöne Überraschung gab es in der Gesamtwertung des „JuFi 2025“. Nach vielen Jahren hat die 16-jährige Sarah Hoppe vom Fischereiverein Nersingen als Gesamtsiegerin bewiesen, was Mädchenpower auch bei diesem Hobby bewirken kann. Mit ihr standen als zweitplatzierter Marco Schuhmann und als drittplatzierter Philipp Knöferl, beide vom Fischereiverein Pfaffenhofen auf dem Podest. Alle drei dürfen zusammen mit dem viertplatzierten Luca Endhart vom ausrichtenden Sportfischerei-Verein Ortlfingen und Umgebung die schwäbische Fischerjugend beim bayerischen Jugendkönigsfischen in Übersee am Chiemsee vom 19. bis 20. Juli 2025 vertreten.

Das gesamte Wochenende war geprägt von dem Zusammengehörigkeitsgefühl der schwäbischen Fischerjugend. Alle Jugendlichen haben den Aufenthalt im Zeltlager genossen und auch dafür genutzt, mit Jugendlichen aus anderen Fischereivereinen Kontakt aufzunehmen und zum Beispiel den einen oder anderen Wiesenbolz anzuleiern. Die Abende haben alle Beteiligten in äußerst gemütlicher Stimmung bei Lagerfeuer und Grill verbracht.

Die Workshops standen am Freitag und Samstag im Vordergrund. Die Jugendlichen haben bewiesen, wie gut ausgebildet die schwäbische Fischerjugend ist. So mancher Instruktor staunte nicht schlecht, wie sich unsere Jungfischer auf die Workshops zur Handhabung des Angelgeräts bzw. Knoten- und Artenkunde vorbereitet hatten.

So lief das Angeln in Nordendorf beim Treffen der schwäbischen Fischerjugend statt. Foto: Georg Wech

Krönender Abschluss des „JuFi“ war das Königsfischen am Sonntag in der Früh. Auch hierfür hatten sich die Jungfischer sehr gut vorbereitet, um der Schmutter zwischen Allmannshofen und Druisheim mit verschiedensten Angelmethoden insgesamt 31 Fische, von Barschen über Aale und Barben bis hin zu Karpfen und Waller, mit einem Gesamtgewicht von 22,95 Kilogramm zu entlocken.

Dass die Veranstaltung auch dieses Jahr wieder durchwegs ein großer Erfolg war, ist laut schwäbischem Fischereiverband Schwaben vor allem und insbesondere der Leistung der Akteure des Sportfischerei-Vereins Ortlfingen und Umgebung zu verdanken. Allen voran hat der Vorsitzende Sebastian Heider mit den beiden Jugendleitern Stefan Paulus und Georg Wech gezeigt, was ein Fischereiverein mit einem intakten Vereinsleben und Vereinszusammenhalt leisten kann. Die Organisation rund um den „JuFi“ wurde vom ausrichtenden Verein mustergültig durchgeführt und gleichzeitig haben alle Teilnehmer gespürt, mit wie viel Freude der Verein Gastgeber war. Diesem Team gilt der Dank der gesamten schwäbischen Fischerjugend und der Bezirksjugendleitung des Fischereiverbands Schwaben. (AZ)