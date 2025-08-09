Icon Menü
Schwerer Kutschenunfall bei Dinkelscherben: 65-Jähriger auf Intensivstation

Dinkelscherben

65-Jähriger nach schwerem Unfall mit Pferdekutsche auf Intensivstation – was ist passiert?

Ein totes Pferd und ein schwer verletzter Mann sind die traurige Bilanz eines Kutschenunfalls bei Dinkelscherben. Mittlerweile gibt es Vermutungen zur Unfallursache.
Von Angela David
    Der 65-jährige Kutschfahrer aus Grünenbaindt wurde bei einem Unfall schwer verletzt.
    Der 65-jährige Kutschfahrer aus Grünenbaindt wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

    Es war wohl einer seiner üblichen Ausfahrten mit einer Kutsche über die Felder rund um Dinkelscherben. Diesmal wollte der erfahrene, 65-jährige Pferdehalter aus Grünenbaindt am vergangenen Samstag mit einem jungen Pferd üben. Doch diesmal kam es zu einem tragischen, schweren Unfall. Der 65-Jährige liegt seitdem in der Uniklinik auf der Intensivstation und wurde bereits mehrfach operiert.

