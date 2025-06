Motorradfahrer fliegt über ein Auto und wird schwer verletzt

Erst am vergangenen Wochenende war es in Horgau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei hatte eine junge Motorradfahrerin tödliche Verletzungen erlitten. Nun wurde in Diedorf ein Motorradfahrer schwer verletzt.

28-Jähriger wird bei Unfall in Diedorf schwer verletzt

Der 28-Jährige war am Dienstagmorgen auf der Hauptstraße in Diedorf unterwegs. Eine Autofahrerin, die in Richtung Augsburg auf der Hauptstraße unterwegs war, wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Sie setzte entsprechend den Blinker.

Bei dem Unfall in Diedorf berührten sich die Fahrzeuge nicht

Genau in diesem Moment wollte der Motorradfahrer mehrere wartende Fahrzeuge links überholen. Er hatte laut Polizei übersehen, dass die Frau abbiegen wollte und bremste daher zu stark ab. Er flog über das Auto der Frau und fiel auf die Straße. Mit schweren Verletzungen musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge hatten sich nicht berührt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. (AZ)