Zwei Menschen nach Unfall auf B17 schwer verletzt im Krankenhaus

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 5.40 Uhr auf der B17 in Richtung Norden an der Ausfahrt Stadtbergen. Laut Polizei war ein 21-Jähriger mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einer 61-jährigen Autofahrerin. An beiden Autos entstand ein Totalschaden, beide Personen wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 21-jährige Verursacher und die 61-Jährige wurden schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg gebracht. Laut Polizei sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Bis 9 Uhr war die B17 an der Stelle gesperrt. (diba)

B17 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis