Schwerer Unfall mit zwei Schwerverletzten auf der A8 bei Adelsried: Autobahn zeitweise gesperrt

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagmittag auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Adelsried. Die Autobahn war wegen der Unfallaufnahme zwischen Zusmarshausen und Adelsried in Fahrtrichtung München ab Mittag komplett gesperrt. Bislang ist bekannt, dass bei dem Unfall zwei Menschen schwer verletzt worden sind, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage erklärte.

Stau noch Stunden nach dem schwerem Unfall auf der A8 bei Adelsried

An dem Unfall, der sich gegen 12.50 Uhr ereignete, war laut Polizei ein Auto beteiligt, das von der Fahrbahn abkam. Ein Gutachten zum bislang unklaren Unfallhergang ist veranlasst worden. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Zwischenzeitlich landete ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn, die beiden Schwerverletzten wurden letztlich aber mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Zum Gesundheitszustand konnte die Polizei am Dienstagabend keine weiteren Angaben machen.

Nachdem die Vollsperrung aufgehoben worden war, waren über Stunden nur zwei Fahrspuren der A8 wieder freigegeben. Laut dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums bildete sich ein Stau von zeitweise rund zehn Kilometern Länge. Noch Stunden nach dem Unfall verloren Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Streckenabschnitt teils über eine Stunde Fahrtzeit. Auch in den umliegenden Ausweichstraßen kam es zeitweise zu Staubildung. Erst am Abend, laut Polizei um 18 Uhr, konnte die verbliebende Spursperrung auf der Autobahn komplett aufgehoben werden und löste sich der Stau vollends auf.