Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Schwerer Unfall auf der A8 bei Adelsried: Autobahn Richtung München komplett gesperrt

Zusmarshausen

Schwerer Unfall auf der A8 bei Adelsried: Autobahn Richtung München komplett gesperrt

Die A8 ist in Fahrtrichtung München am Dienstagnachmittag komplett gesperrt. Aktuell sind Polizei und Feuerwehr vor Ort im Einsatz.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Am Dienstagnachmittag kommt es zu einem schweren Unfall auf der A8 bei Adelsried. Die Autobahn wird daraufhin in Richtung München vollgesperrt.
    Am Dienstagnachmittag kommt es zu einem schweren Unfall auf der A8 bei Adelsried. Die Autobahn wird daraufhin in Richtung München vollgesperrt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Adelsried. Die Autobahn ist wegen der Unfallaufnahme zwischen Zusmarshausen und Adelsried in Fahrtrichtung München aktuell komplett gesperrt. Es kann zu einer Staubildung kommen.

    Über mögliche verletzte Personen oder die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge kann die Polizei derzeit noch keine Auskunft geben, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage erklärt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden