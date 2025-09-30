Schwerer Unfall auf der A8 bei Adelsried: Autobahn Richtung München komplett gesperrt

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Adelsried. Die Autobahn ist wegen der Unfallaufnahme zwischen Zusmarshausen und Adelsried in Fahrtrichtung München aktuell komplett gesperrt. Es kann zu einer Staubildung kommen.

Über mögliche verletzte Personen oder die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge kann die Polizei derzeit noch keine Auskunft geben, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage erklärt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz.