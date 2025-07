Mehrere Neusässer Podestplätze

Bei den bayerischen Sommermeisterschaften der Masters mit internationaler offener Wertung auf der Langbahn am vergangenen Wochenende präsentierte sich das Schwimmteam Neusäß mit drei Athletinnen und Athleten in Topform. In einem hochklassig besetzten Feld konnten sowohl persönliche Bestzeiten als auch Podestplätze erzielt werden.

Zwei Neusässer schwimmen zu Bronze

Pia Meyer (Jahrgang 1992) glänzte mit zwei Saisonbestleistungen. Über 400 Meter Freistil erreichte sie in 5:41,50 Minuten den zweiten Platz. Auch über 100 Meter Freistil zeigte sie eine starke Leistung und sicherte sich mit 1:14,71 Minuten Platz drei. Tamas Oroszlamos (Jahrgang 2003) stellte bei seinem Auftritt gleich zwei persönliche Bestzeiten auf. Über 400 Meter Freistil schlug er nach 5:04,82 Minuten als Dritter an. In seiner Paradedisziplin, den 200 Metern Brust, dominierte er das Feld mit 2:48,09 Minuten und holte sich Platz eins. Auch über die 50 Meter Brust ließ er der Konkurrenz keine Chance und sicherte sich mit einer Zeit von 00:32,12 Minuten einen weiteren ersten Platz.

Ricarda Reitenauer (Jahrgang 1991) bewies ebenfalls ihre starke Form und schwamm in beiden Rennen Saisonbestleistung. Über 100 Meter Rücken schwamm sie in 1:27,49 Minuten auf Platz vier. In einem spannenden Rennen über 50 Meter Brust erreichte sie mit 0:41,35 Minuten den dritten Platz. (AZ)