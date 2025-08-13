Sechs Bezirksligisten im Achtelfinale rausgekickt

Für sechs Bezirksligisten war das Achtelfinale im Totopokal auf Kreisebene Endstation. Die größten Überraschungen waren die 1:6-Pleite des FC Horgau beim Kreisklassisten Gold-Blau Augsburg und der 12:11-Sieg des Kreisklassisten SV Schwabegg im Elfmeterschießen gegen den VfL Kaufering. Aber auch der TSV Gersthofen und der VfR Neuburg mussten gegen Kreisligisten die Segel streichen. In Nord-Süd-Bezirksliga-Duellen flogen der TSV Meitingen, die SpVgg Lagerlechfeld und der SV Mering raus.

FC Affing - TSV Gersthofen 2:1 (2:0). „Da komme ich mir als Trainer verarscht vor.“ Diese Worte von Roland Pankratz, der nach wie vor den im Urlaub weilenden Chefcoach Ajet Abazi vertritt, waren in der ersten Trinkpause bis auf die Tribüne hinauf zu hören. 0:2 lag der Bezirksligist nach einem blutleeren Auftritt zu diesem Zeitpunkt zurück. Bereits in Minute sechs konnte Michael Felder einen Eckball völlig ungestört zum 1:0 einköpfen. Drei Minuten später hätte es nach dem selben Strickmuster fast zum zweiten Mal geknallt. Glück hatten die Schwarz-Gelben, bei denen neben elf Stammspielern auch jegliche Einstellung fehlte, als Stefan Simonovic völlig frei vor dem Tor den Ball leicht überheblich an die Querlatte schnibbelte (19.). Doch wenig später nutzte Marco Martens einen weiteren Fehler der orientierungslosen Gersthofer zum 2:0 (23.) aus. Nach dem Wechsel wachten die Gäste dann endlich auf und der eingewechselte Christoph Pelger sorgte auf der linken Außenbahn für viel Betrieb. Er bereitete auch das 2:1 vor. Bathuan Güney spitzelte den Ball ins Tor. Jetzt wurde es ein richtiger Pokalfight, der immer nickeliger wurde und mit dem Schiedsrichter Simon Sponer Mühe hatte, die Übersicht zu bewahren. Konsequenz: Gelb-Rot für Simonovic (Affing), Zeitstrafe gegen Kerem Bakar (Gersthofen). Tore fielen keine mehr. Die routinierten Affinger brachten das Ding gegen die jungen Gersthofer mit letzter Kraft abgezockt die Zeit. (oli)

Dinkelscherben: Entscheidung in Unterzahl

TSV Dinkelscherben - SpVgg Lagerlechfeld 2:0 (1:0). Der TSV Dinkelscherben scheint wieder in der Spur zu sein. Dem 3:0 gegen den BC Rinnenthal ließ man ein 2:0 gegen den Süd-Bezirksligisten aus Lagerlechfeld folgen. Erneut blieb Torhüter Kukas Kania dabei ohne Gegentreffer. Alexander Brecheisen brachte den letztjährigen Finalisten in Führung (21.). Nach gut einer Stunde sah der Torschütze dann die ampelkarte. In Unterzahl gelang Daniel Wiener in der 81. Minute der Endstand, als er eine Ecke von Sebastian Geißler einköpfte.

TSV Meitingen - TSV Bobingen 2:3 (0:3). Nach einer schwachen erste Halbzeit ist für den TSV Meitingen der Pokal Geschichte. Georg Zimmermann sorgte schon nach sieben Minuten für das 0:1. Paul Simler (23.) und erneut der Ex-Gessertshauser Zimmermann (44.) mit seinem zweiten Treffer erhöhten zum 0:3-Pausenstand. Meitingen kam im zweiten Durchgang zwar besser ins Spiel und durch Mateo Duvnjak zum 1:3 (63.), der Anschlusstreffer von Daniel Deppner (89.) kam jedoch zu spät.

Horgau kommt beim Kreisklassisten unter die Räder

Gold-Bau Augsburg - FC Horgau 6:1 (4:0). Nach 50 Minuten lag der nur mit seiner zweiten Garde angetretene FCH gegen den Kreisklassisten nach Treffern von Vladyslav Panasiuk, Vitalii Dolyna (2), Marko Zeleniuk und Taras Matviichuk mit sage und schreibe 0:5 zurück. Dem Ehrentreffer von Kevin Nagler (55.) ließen die Gastgeber noch das 6:1 durch den dritten Treffer von Dolyna folgen (78.).

FC Tur Abdin - TSV Zusmarshausen 2:4 (1:1) nach Elfmeterschießen. Moritz Schönwälder hatte den Bezirksliga-Aufsteiger in der zehnten Minute in Führung gebracht. Nachdem Luca Jaskolka in der 76. Minute das 2:0 verpasste, glich der ambitionierte und mit ehemaligen Regionalliga-Kickern verstärkte Kreisliga-Aufsteiger durch den ehemaligen Neusässer Teeo Pejazic aus (79.). Im Elfmeterschießen verwandelten für Zusmarshausen Raphael Schimunek, Lukas Drechsler und Christian Miller, während zwei Augsburger das Tor nicht trafen. Da fiel es nicht ins Gewicht, das Fabian Strehle am Tur Abdin-Torhüter, dem früheren Aystetter Marc Kloss, scheiterte.