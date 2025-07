Bub übersieht Auto und wird verletzt

Ein sechsjähriger Bub radelte am Samstag mit seinem Rad durch Foret. Als er um 13 Uhr vom Zirbelweg nach rechts in die Fichtenstraße abbiegen wollte, übersah er laut Polizei ein Auto. An dessen Steuer saß ein 78-Jähriger. Der Junge stieß mit seinem Rad gegen das Auto und stürzte. Er klagte über Schmerzen am linken Arm. Der Gesamtschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)

