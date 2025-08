Seelenwerkstatt für eine bessere Zukunft

Das Exerzitienhaus St. Paulus bietet von Freitag, 5. September, 18 Uhr, bis Sonntag, 7. September, 13 Uhr, einen Kurs unter dem Motto „Persönlichkeit und Leben“ unter der Leitung von Guido Kreppold, Diplompsychologe, spiritueller Begleiter und Therapeut, an. Pater Kreppold beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Traumdeutung. Träume kommen aus einem Bereich der menschlichen Psyche, der Stimmungen, Gedanken und Entscheidungen beeinflusst. Den eigenen Träumen Beachtung zu schenken, sie verstehen zu lernen, ermöglicht Entfaltung und Selbstbestimmtheit. Nähere Informationen gibt es unter www.exerzitienhaus.org. Die Anmeldung erfolgt per Mail an info@exerzitienhaus.org oder unter Telefon 0821/907540.

