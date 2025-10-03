Wirt Seiler: „Beim Huckerwirt trifft sich die Welt“

Wer in Biberbach die Wallfahrtskirche „Das Herrgöttle von Biberbach“ besucht, kommt am Huckerwirt nicht vorbei. Gleich vis-à-vis liegt die Traditionsgaststätte, seit über 130 Jahren im Besitz der Familie Seiler. „Beim Huckerwirt trifft sich die Welt“, sagt Jürgen Seiler und lächelt. Er hat das Haus Jahrzehnte lang mit seiner Frau Irene geführt, bevor 2023 Tochter Nadine die Nachfolge antrat. Wanderer vom Jakobsweg, Radfahrerinnen und Radfahrer auf dem Sieben-Schwabenweg, Pilgernde aus aller Welt, sie alle kehren dort ein, machen Rast, gönnen sich eine Stärkung oder eine Übernachtung. Das Wirtshaus ist wie eine Bühne des Lebens, auf der Tradition und Begegnung seit Generationen gespielt werden.

Der Urgroßvater von Jürgen Seiler hatte einst den Biberbacher Huckerwirt gekauft

„Ich bin hier groß geworden und habe meine ganze Kindheit im Huckerwirt verbracht“, erzählt Jürgen Seiler. „Es war einfach toll, denn bei uns war immer etwas los. Diese Lebendigkeit hat mich geprägt.“ Schon sein Ur-Großvater Lorenz Dirr kaufte 1892 das Anwesen. Seither wurde bewirtet, gekocht, gefeiert. Besonders geprägt hat seine Großmutter Candida Dirr den Huckerwirt. „Die Oma war die geborene Wirtin. Mit Begeisterung hat sie gekocht und mit den Menschen umgehen können. Von ihr hängt heute noch ein Bild bei uns.“ Die Familiengeschichte ist reich an Wendungen.

Die Gaststätte Huckerwirt in Biberbach steht genau vis-vis der Wallfahrtskirche „Das Herrgöttle von Biberbach". Foto: Monika Treutler-Walle

Auf dem Dachboden fanden die Seilers alte Speisekarten und Fotos. Sie zeugen von großen Festen, von Hochzeiten und Bällen im Saal im ersten Stock. „Damals gab es drei Gänge, und zwar deftig. Die Leute haben hart gearbeitet, die hatten Hunger. Suppe, Voressen, Hauptgericht mit Beilagen das war Standard“, erinnert sich Jürgen Seiler. Noch heute erzählen Gäste, dass ihre Firmung in der Kirche nebenan gefeiert wurde und das Festmahl anschließend im Huckerwirt stattfand.

Die Biberbacher Wirtin lernte im Cheval Blanc im Hotel Gregor in Augsburg

1997 kam Irene mit ihrer Hochzeit ins Haus. Von da an kümmerte sie sich um Service, Gästezimmer und Frühstück. „Ich habe im Sternerestaurant Cheval Blanc des Hotel Gregor in Augsburg gelernt“, erzählt sie. „Heut’ würde man sagen: Es war herausfordernd.“ Ein Lächeln huscht bei der Erinnerung daran über ihr Gesicht. Viel habe sie dort mitgenommen, Genauigkeit, Disziplin, das Gespür für die Gäste und sehr gute Kenntnisse über den Gerichten und Getränken.

Die neun Gästezimmer im Huckerwirt entstanden in den 1970er Jahren an Stelle des Festsaals. Seither nächtigen dort Radfahrerinnen und Wanderer, Pilgernde und Reisende. „Viele Gäste kommen wieder, weil sie sich wohlfühlen. Das ist unser schönstes Kompliment“, sagt Irene Seiler.

Der Wirt hat in der „Alten Post“ in Meitingen gelernt

Auch Jürgen lernte seinen Beruf von der Pike auf, in der „Alten Post“ in Meitingen. Ein Satz seines Meisters begleitet ihn bis heute: „Was du selber nicht essen würdest, biete auch keinem Gast an.“ Für Jürgen ist Kochen Passion. Sulzen, geschmorte Rinderbäckchen, Wildgerichte, alles wird frisch und hausgemacht angeboten. „Der Sulzenstand kommt bei mir nicht aus dem Packerl, den mache ich selber. Das merken die Gäste.“

Sein Wild bezieht er von Jägern aus umliegenden Revieren und das Hirschwild von einer Jagd im Allgäu bei den Königsschlössern. „Bei mir gibt es kein Gatterwild, sondern nur Fleisch von freilebenden Tieren,“ sagt er und rät seinen Gästen, die Wild möchten, doch einfach kurz anzurufen, ob gerade etwas da ist. „So ein kurzer Anruf bringt den Gästen ein großes Plus an Qualität und erleichtert uns die Planung. Daher biete ich auch keine Wildwochen an.“

„Ich bin hier groß geworden, das Haus ist ein Teil von mir.“ Nadine Seiler, Seit 2023 Chefin im Huckerwirt

Heute führt Tochter Nadine den Betrieb. Sie ist Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement. Mit 26 Jahren ist sie die fünfte Generation der Seiler-Familie. „Ich bin hier groß geworden, das Haus ist ein Teil von mir“, sagt sie. Es sei fantastisch, zu spüren, dass sich die Gäste wohlfühlen. Die junge Frau möchte „diesen besonderen Ort weiterführen.“ Sie hofft, dass die Rahmenbedingungen für die Gastronomie stabil bleiben. Doch sie vertraut auf die Stärke des Hauses – und auf die Kraft der Gemeinschaft. „Hier kommen Leute ins Gespräch, die sich sonst nie getroffen hätten. Australier mit Radlern, Pilger mit Dorfbewohnerinnen, das ist das Schöne am Huckerwirt.“

Während des Gesprächs rollt eine belgische Radlergruppe an. Eigentlich ist noch geschlossen. Doch Irene Seiler reagiert ohne Zögern und bietet Getränke an. Wer Hilfe braucht, wird nicht weggeschickt. „Einmal hatten wir keinen Übernachtungsplatz für einen Pilger. Da habe ich in der Umgebung ein Zimmer organisiert. Ich hätte ihn auch hingefahren, aber er wollte als echter Pilger laufen. Zwölf Kilometer“, erzählt Irene lachend.