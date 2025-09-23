Seit 30 Jahren bringen sie Bonstettens Kinder sicher zur Schule

Es hört sich unglaublich an, aber es ist wahr: Bereits seit 30 Jahren gibt es in Bonstetten den Schulweghelferdienst. Und das ist sicher zu einem großen Teil Gerlinde Deil zu verdanken.

Hat sie ursprünglich dieses Ehrenamt übernommen, damit ihre beiden Söhne sicher zur Schule kommen, so ist es mittlerweile zu einer Herzensangelegenheit geworden. Nein, sie war nicht die ganzen 30 Jahre aktiv und hat Bonstettens Kleine sicher über die Straße gebracht. Doch sie organisiert seit dieser langen Zeit den Schullotsendienst in Bonstetten.

Es ist wichtig, dass Eltern die vorgegebenen Zeiten einhalten

Deil ist es besonders wichtig, dass sich alle Eltern an die Zeiten halten. Von 7.30 Uhr bis 7.45 Uhr sind Bonstettens Schulweghelfer im Dienst, dann sind die Busse für die Grundschule Adelsried-Bonstetten abgefahren und die Lotsen müssen auch zur Arbeit.

Bürgermeister Anton Gleich ist sich bewusst, was er an seinen Lotsen hat. „Gerlinde Deil versucht immer rechtzeitig, ihr Team aufzustocken. Die Gemeinde kann wirklich froh sein, dass hier so zuverlässig agiert wird.“

Polizistin Fatma Özen zeigte sich bei der aktuellen Einweisung der Schülerlotsen vom Team sehr angetan. Sie betonte aber auch, dass sie glücklich ist, dass in Bonstetten dieses Jahr erstmalig ein Schulbustraining stattgefunden hat. „Gerade den Erstklässlern hilft das sicherlich!“ (upu)

