Auch die Begegnungsstätte zeigt Herz

Die Biberbacher Koordinationsstelle für soziale Tätigkeiten, Ehrenamt und freiwilliges Engagement, kurz K-Stelle, stellt sich in der nächsten Gemeinderatssitzung am 21. Oktober kurz vor. Grund ist ein kleines Jubiläum: Seit zehn Jahren gibt es die K-Stelle. Und seitdem ist einiges passiert, wie Corina Hock-Bronnhuber, die inzwischen die Einrichtung leitet, berichtet:

Nachdem der Marktgemeinderat im Sommer 2015 zugestimmt hatte, übernahm der Arbeiter-Samariter-Bund Augsburg (ASB) Aufbau und Etablierung der Stelle. Diese trat am 1. Oktober 2015 der Sozialpädagoge Jens Tietböhl an. Unter anderem wurde eine erste Struktur für die anstehende Flüchtlingshilfe entwickelt. Außerdem führte die K-Stelle in Kooperation mit der Bürgergemeinschaft Informationsveranstaltungen zum Thema „Bis ins hohe Alter daheim – fürsorgende Gemeinschaften“ in allen Ortschaften durch. Die Nutzungsidee für einen Mehrzweckraum im Hauptort wurde 2019 gemeinsam konkretisiert. In der neuen Begegnungsstätte finden heute Seniorennachmittage der Bürgergemeinschaft statt, und die K-Stelle ist dort beheimatet.

So kam es zur Biberbacher Stiftung „Herz zeigen“

2020 wurde die Initiative „Gut alt werden im Markt Biberbach - Seniorenpolitisches Konzept inklusive Pflegeeinrichtung“ mit Unterstützung der K-Stelle gestartet, mit Expertengesprächen, Modellvergleichen und einem Runden Tisch – diese Entwicklung führte schließlich zum Erfolg des Projektes „Generationsübergreifendes Wohnen und Leben am Singhof“ der Stiftung „Herz zeigen“, zu der auch der Bau und Betrieb eines Seniorenzentrums gehört.

Die K-Stelle unterstützt an der Seite der Kinder- und Jugendbeauftragten auch Initiativen und Projekte für die junge Generation vor Ort, engagiert sich beim Ferienprogramm und ermöglicht pädagogische Einheiten im Bereich „Lebenspraxis“ in der Küche der Begegnungsstätte.

Werden die Stunden der K-Stelle Biberbach reduziert?

Ab 2017 wurde „Kommunale Prävention und Gesundheitsvorsorge“ mit dem Konzept „Vital dahoim – Gesunder Markt Biberbach“ mit vielen lokalen Akteuren zusammen entwickelt. Hierzu gehörte auch die Anstellung der Gesundheitsmanagerin Lena Malsch über den ASB Augsburg. Als der Bau der Biberbacher Begegnungsstätte fertiggestellt wurde, entschied sich der Gemeinderat für die Aufstockung der K-Stelle auf 20 Stunden/Woche. Jens Tietböhl übergab sein Amt an Corina Hock-Bronnhuber. Die Diplom-Sozialpädagogin füllt seit März 2022 die Stelle in ihrem Büro in der Begegnungsstätte aus. Sie ist zertifizierte Kulturpädagogin, Kneipp-Gesundheitstrainerin, Fachwirtin für Soziale Dienstleistungen und „Multiplikatorin Gesundheitsmoderation“.

Seit Mai 2022 hat Hock-Bronnhuber auch die Funktion der Dezentralen Anlaufstelle für Senioren inne, die von den Kommunen Biberbach, Meitingen und VG Nordendorf an den ASB Augsburg vergeben wurde. So kam ein weiteres Stundenkontingent für die Beratung und Unterstützung von Senioren und Angehörigen dazu. Das komme gut an. Ebenso wie das Angebot, Hausbesuche anzubieten. Allerdings wird der Stundenumfang der K-Stelle aufgrund knapper Kassen im kommenden Jahr wohl voraussichtlich um die Hälfte reduziert. (AZ)

Veranstaltungen der K-Stelle - Tag der Offenen Tür der K-Stelle am Freitag, 7. November, von 14 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte Biberbach, Raiffeisenstr. 7a. - Kostenloser Vortrag für Eltern von Grundschülern und Kindergartenkindern am Donnerstag, 27. November, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Biberbach (Pfarrer-Ginther-Weg 3) zum Thema „Motivation und Disziplin – wie Kinder die Grundlagen für ein erfülltes Leben erlernen“ in Zusammenarbeit mit JaS, St.Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.



Kontakt: K-Stelle Biberbach: Telefon 08271/4281110 und k-stelle-biberbach@augsburg-asb.de, im Internet: https://www.vital-dahoim.de/