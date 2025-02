Senior auf Moped fährt auf stehendes Auto auf

Die Vekrehrssituation zu spät erfasst hatte laut Polizei am Freitag gegen 14.19 Uhr ein 78-jähriger Kleinkraftradfahrer. Er war auf der Hauptstraße in Diedorf in Richtung Augsburg unterwegs. Kurz vor der Abzweigung in die Nebelhornstraße hielt das Auto, das vor dem Mann fuhr. Dies sah der Zweiradfahrer zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Er fuhr dem vorderen Fahrzeug ins Heck. Der Fahrer des Mopeds stieß dadurch mit seinem Helm leicht gegen das Heck des vorderen Fahrzeuges und klagte anschließend über Kopfschmerzen, weshalb er zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei noch fahrbereit. (jah)

