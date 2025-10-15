Senior im Auto verursacht Unfall mit anderem Senior auf Roller

Von einem Unfall zweier Senioren berichtet die Polizei aus Gersthofen. Dort wollte ein 75-jähriger Autofahrer am Dienstag kurz vor 14 Uhr an der Welserstraße in ein Firmengelände nach rechts einbiegen. Weshalb er dafür jedoch auf die Gegenfahrbahn fuhr, ist noch nicht geklärt. Jedenfalls war der 78-jährige Rollerfahrer, der hinter dem Auto die Straße befuhr, der Meinung, dieser würde links abbiegen. Deshalb wollte er rechts vorbeifahren. Plötzlich zog der 75-Jährige rechts an und bog ab, so die Polizei. Hierbei kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Der 78-Jährige stürzte, wodurch er sich leicht verletzte. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. (AZ)

