Warum Schönheit kein Alter kennt

Positive Rückmeldungen bekommen hat der Seniorenbeirat Gersthofen für einen von ihm organisierten Workshop, der ganz im Zeichen von Schönheit und Wohlbefinden stand. Unter Anleitung der erfahrenen Kosmetikerin Ingrid Herzog erhielten Seniorinnen in der Begegnungsstätte du & hier professionelle Tipps und Informationen zu diesem Thema.

Ein neues Angebot

Der Seniorenbeirat Gersthofen wollte mit diesem Workshop ausdrücklich ein neues Angebot für die ältere Generation schaffen. Ziel war es, einfache Tipps für Pflege und Styling zu vermitteln und den Teilnehmerinnen zu zeigen, wie sie mit kleinen Handgriffen ihre Persönlichkeit unterstreichen können. Die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Ilona Kramer, betonte: „Es geht nicht um Verwandlung, sondern um natürliche Akzente, die Wohlbefinden und Selbstbewusstsein stärken.“

Neben praktischen Übungen kam auch das Miteinander nicht zu kurz. Viele Frauen nutzten die Gelegenheit zum Austausch und genossen die Atmosphäre. (Ilona Kramer)

