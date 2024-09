Die Kolpingsfamilie Meitingen bietet eine Seniorenfahrt nach Augsburg an. Kolpingmitglied Alois Nöbauer wird durch die Stadt führen und Sehenswürdigkeiten vorstellen. Anmeldung nimmt Nöbauer unter Telefon 0176/61910306 bis 9. September entgegen. Treffpunkt ist am Mittwoch, 11. September, um 9 Uhr am Bahnhof in Meitingen. Wer ein DB-Ticket hat, für den entstehen keine Kosten, andernfalls wird darum gebeten, im Vorfeld den Unkostenbeitrag von 7,50 Euro unter Nennung „Seniorenfahrt –Nachname“ auf das Kolpingkonto einzuzahlen( Sparkasse Schwaben-Bodensee Iban: DE92 7315 0000 0190 2029 11 BIC: BYLADEM1ML). (AZ)