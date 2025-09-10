Taschendiebe tricksen Seniorin im Supermarkt aus

Im Netto-Supermarkt in Zusmarshausen ist eine Rentnerin bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei war die 84-Jährige am Dienstagnachmittag beim Einkaufen. Ihren Geldbeutel bewahrte sie im Einkaufswagen auf.

Während ihrer Tour durch den Supermarkt, sprach ein Mann die Frau an. Ein zweiter lief eine Unbekannte an ihrem Einkaufswagen vorbei. An der Kasse fiel der Seniorin dann auf, dass ihr Geldbeutel fehlte. Vermutlich, so die Polizei, hatte der erste Mann sie abgelenkt, während die Frau den Geldbeutel mitnahm.

So sehen die beiden mutmaßlichen Taschendiebe aus

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben. Die männliche Person soll etwa 1,75 Meter groß und etw 40 Jahre alt gewesen sein. Der Mann ist schlank, hat kurz rasierte Haare und trug eine dunkle Hose und vielleicht ein Sakko. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Frau ist etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Ihr Alter wird auf 35 Jahre geschätzt. Sie trug eine längere rosafarbene Strickjacke. (AZ)