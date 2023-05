Serie Lebensfragen

"Ich kann bald nicht mehr: Meine Kinder drangsalieren sich den ganzen Tag"

Plus In unserer neuen Serie "Lebensfragen" geht es heute um das Thema Geschwisterstreit. Was tun, wenn der Zoff niemals endet? Familientherapeutin Gabriele Wagner rät: Nicht in der Wut diskutieren.

Von Angela David

In unserer neuen Serie "Lebensfragen" geben Experten Tipps für alle Lebenslagen. Heute geht es um ein altbekanntes Problem in vielen Familien: Geschwisterstreit. Ständig streiten unsere Kinder (Mädchen 5 Jahre, Junge 7 Jahre), drangsalieren sich und manchmal hauen sie sich auch. Wir trennen dann die beiden für eine gewisse Auszeit, das hält aber nicht lange an. Sollen wir uns da generell raushalten?

„Wenn es kleinere Reibereien sind, sollte man den Kindern die Chance geben, ihre Konflikte selbst zu lösen“, rät Familientherapeutin Gabriele Wagner. Sie leitete jahrelang die Familienstation in Fischach und kennt das Geschwisterthema aus ihrer ehemaligen Beratungstätigkeit sehr genau. „Streit in der Familie wird immer als sehr belastend empfunden und es ist für die Eltern sehr anstrengend, wenn sich die Kinder dauernd zoffen.“ Viele verzweifeln regelrecht daran, weil sie vieles ausprobieren und nichts „hilft“.

