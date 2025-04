Paar steht wegen Sex-Vorwürfen vor Gericht

An warmen Sommertagen ist der See am Ballonstartplatz ein beliebter Treffpunkt. Kinder toben auf dem Spielplatz, Erwachsene entspannen mit Blick auf das Wasser. Doch an einem Tag im Juni 2023 soll ein Paar dort für Aufsehen und Erregung öffentlichen Ärgernisses gesorgt haben. So stand es zumindest in der Anklage, die nun vor Gericht verlesen wurde. Ein 38-Jähriger und eine 30-Jährige sollen demnach auf dem Steg am See Geschlechtsverkehr gehabt haben. Deshalb mussten sich die beiden nun vor Gericht verantworten. Nur für einen der beiden endete die Angelegenheit mit einem Freispruch.

