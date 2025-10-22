Strom für die SGL kommt jetzt zum Teil von einer neuen PV-Anlage

Am Standort der SGL Carbon in Meitingen wurde auf einer rund drei Hektar großen Fläche eine Photovoltaik-Anlage installiert, die künftig einen Teil des Strombedarfs des Werkes decken wird. Die Photovoltaik-Anlage erreicht nach Fertigstellung eine Leistung von rund 4,4 Megawattpeak (MWp) und erzeugt jährlich etwa 4,6 Gigawattstunden (GWh) Strom. Laut Pressemitteilung wird der erzeugte Strommenge vollständig für den Eigenbedarf des Standortes genutzt. So werden künftig rund zehn Prozent des elektrischen Energieverbrauchs am Standort Meitingen durch Strom aus der PV-Anlage gedeckt werden. Durch die nachhaltige Energieversorgung können laut Unternehmen jährlich etwa 1.670 Tonnen CO2 eingespart werden. (AZ)
Meitingen
