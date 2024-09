Feiern ohne Angst: So wollen die Städte die Gäste schützen

Mit einem guten Gefühl und ohne Angst feiern – das wünschen sich alle Besucherinnen und Besucher von Festen. Doch seit der Messerattacke von Solingen feiert ein gewisses Unbehagen mit. Die Städte wollen daher verstärkt etwas für die Sicherheit tun. Schon in dieser Woche stellt sich bei Veranstaltungen in Neusäß und Königsbrunn die Frage, wie die Gäste am besten geschützt werden können.

Regine Kahl