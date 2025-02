Seit 40 Jahren Firmenchefin: Erst mit 77 Jahren denkt Karin Dolinek langsam ans Aufhören

Vergangenes Jahr, das war das große Jubiläumsjahr für Karin Dolinek. 40 Jahre zuvor war sie in die Geschäftsleitung der Dachdeckerfirma Hans Neubauer eingestiegen, seitdem leitet sie das Unternehmen mit derzeit rund 30 Mitarbeitern. Eine absolute Ausnahme, vor allem als Frau. Auch wenn es inzwischen einige Frauen in der Branche gibt - für die Glückwunschurkunde der Innung gab es nicht einmal einen Vordruck mit einer weiblichen Form, erzählt sie. Karin Dolinek hat die Urkunde freilich trotzdem angenommen. Nun, mit 77 Jahren, ist sie aber doch froh, dass sich eine Nachfolge in der Firma abzeichnet. An ihrer Seite steht jetzt ein junger Mann.

