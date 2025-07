„Siebenmeterturnier“ bei der TSG Lechbruck Waltershofen

Im Rahmen des jährlichen Sommerfestes und Turniertages am Samstag, 19. Juli, findet bei der TSG Lechbruck Waltershofen ab 14 Uhr ein „Siebenmeterturnier“ in Zusammenarbeit mit der Jungen Union Augsburg Land statt. Manuel Knoll, Mitglied des Landtags fungiert als Schirmherr.

Das Turnier, bei dem es um Tortreffer aus sieben Metern Entfernung geht, richtet sich vor allem an die Jugend, teilnehmen können aber alle Altersgruppen. Die Stärkung des Ehrenamtes und der Gemeinschaft im Allgemeinen, sowie insbesondere der TSG Lechbruck und der Jungen Union Augsburg Land liegt den Organisatoren, Lisa Wolf, Junge Union und Maximilian Neuner, TSG Waltershofen, besonders am Herzen. Pro Team treten fünf Teilnehmende gegeneinander an. Für die Erstplatzierung werden 100 Euro ausgelobt, für Platz zwei 50 Euro und für Platz drei 25 Euro.

Das Sportevent beginnt um 10 Uhr mit dem Elften Hobby-Fußballturnier. Um 14 Uhr findet das Siebenmeterturnier statt, um 18.30 Uhr gibt es eine Senfweltmeisterschaft. Der Veranstaltungsort ist Am Stadion, Ostendorfer Straße, in Waltershofen. Weitere Informationen gibt es unter www.tsg-waltershofen.de. (hils)

