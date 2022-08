Musikverein Siegertshofen sorgt sich um den fehlenden Nachwuchs

Michael Ehrlein und Andrea Bob stehen weiter auf der Kommandobrücke der Siegertshofer Musiker. Alle 22 Musikerinnen und Musiker sind nach Corona wieder an Bord.

Neu besetzt wurden bei der Mitgliederversammlung des Musikvereins Siegertshofen einige Schlüsselpositionen der Vorstandschaft. Während Vorsitzender Michael Ehrlein und seine Stellvertreterin Andrea Bob für weitere drei Jahre bestätigt wurden, kümmert sich künftig die neue Schatzmeisterin Brigitte Karlinger um die Finanzen des Musikvereins. Sie folgt auf Michaela Lochbronner, die dieses Amt zwölf Jahre lang innehatte. Ebenfalls neu im Amt ist Schriftführerin Brigitte Ehrlein, die auf Magdalena Forstner folgt.

Das zurückliegende Vereinsjahr, so Vorsitzender Michael Ehrlein, sei ein weiteres Mal schmerzlich von der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Lediglich 29 Musikproben durften abgehalten werden. Von November bis Februar ruhte der Probenbetrieb komplett. Die fleißigsten Probenbesucher waren Brigitte und Hubert Karlinger sowie Brigitte Ehrlein, die nur ein einziges Mal gefehlt hatten. Schriftführerin Magdalena Forstner berichtete von neun Auftritten der Siegertshofer Musikanten im Jahr 2021, kirchliche Termine und Geburtstagsständchen mit eingeschlossen.

Ein Problem, das vielen Musikvereinen im Land derzeit Kopfzerbrechen bereite, sei auch in Siegertshofen die Nachwuchsgewinnung und -förderung. Vorsitzender Michael Ehrlein bedauerte, dass es zunehmend schwieriger werde, Kinder und Jugendliche für das Erlernen eines Blasmusikinstrumentes zu finden und dauerhaft für dieses Hobby zu begeistern. Dieses Dauerbrenner-Thema habe sich durch Corona nochmals verschärft.

Vorschläge für Jugendwerbung werden gesucht

Dirigent Michael Bob freute sich, dass alle 22 Musikerinnen und Musiker aus der Corona-Pause an ihre Instrumente zurückgekehrt seien. Auch der Kapellmeister spricht das Thema Jugendwerbung an und bittet alle Musiker, Vorschläge und Ideen einzubringen, wie der Fortbestand der Musikkapelle dauerhaft gesichert werden kann. Beim Probenbesuch und beim pünktlichen Beginn der Proben, so der Dirigent, sei noch Luft nach oben. Für das laufende Jahr möchte er gerne auch außermusikalische Veranstaltungen zur Pflege der Kameradschaft einplanen, wie beispielsweise einen Ausflug oder eine Wanderung. Der Kapellmeister bat die neu gewählte Vorstandschaft, die schon etwas in die Jahre gekommene Internetseite des Musikvereins zu aktualisieren.

Die neu gewählte Vorstandschaft des Musikvereins Siegertshofen für drei Jahre: 1. Vorsitzender: Michael Ehrlein; stellvertretende Vorsitzende: Andrea Bob; Kassiererin: Brigitte Karlinger (bisher Michaela Lochbronner); Noten- und Trachtenwart: Brigitte Karlinger; Schriftführerin: Brigitte Ehrlein (bisher Magdalena Forstner); Jugendleiterin/Medien: Bianca Kleber (bisher Andrea Bob); Jugendvertreter: Alexander Wanner (bisher Tobias Karlinger); Beisitzer Mitglieder aktiv: Alexandra Kleber, Johann Maier, Michael Bob (bisher Brigitte Karlinger); Beisitzer Mitglieder passiv: Gebhard Köbler; Kassenprüfer: Thomas Wanner, Daniela Späth.