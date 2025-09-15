Premiere des neuen Stücks der Theaterfreunde Siegertshofen bei Kaffee und Kuchen

Die Theaterfreunde Siegertshofen laden auch heuer wieder zu einer besonderen Premiere ein. Sie bringen ein Theaterstück von Peter Landstorfer unter gemeinsamer Regie auf die Bühne. Es ist die humorvolle Geschichte um das Erbe von Korbinian Hackl; er ist ein verstorbener Haftlmacher, der mit seinem überraschenden Erbe die Frauen und Männer im Dorf in ein turbulentes Wettrennen verwickelt. Dieses Erbe ist an eine Bedingung geknüpft, deren Umsetzung für große Schwierigkeiten unter den ehemaligen Kundinnen und Freunden des Korbinian Hackl sorgt. Denn wer ändert sich schon gerne bzw. legt seine liebgewonnenen Gewohnheiten ab? Dass das nicht ohne List, Intrigen und bayerisch-schwäbischem Flair abgeht, versteht sich von selbst.

Premiere am Freitag, 3. Oktober

Eine Premiere gibt es bezüglich der Premierenaufführung des Stücks: Erstmals findet diese an einem Freitag und zudem nachmittags statt. Zuvor gibt es Kaffee und Kuchen. An den sechs folgenden Aufführungsabenden ist natürlich ebenfalls, wie gewohnt, fürs leibliche Wohl gesorgt. Premiere ist am Freitag, 3. Oktober, um 15 Uhr (Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr). Weitere Aufführungen sind am Freitag, 17. Oktober, an den Samstagen, 4./11./18. Oktober, und an den Sonntagen, 18./19. Oktober. Beginn freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort: Vereinsheim Siegertshofen (Kirchberg 9). Kartenvorbestellungen unter Telefon 0157/34098211 (Montag bis Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr). (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!