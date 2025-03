Siegfried und Joy kommen zu ihren einzigen Shows in Bayern in diesem Jahr nach Neusäß

Sie sind ganz besondere und auf ihre Weise einzigartige Stars unter den Zauberkünstlern: Siegfried und Joy heißen nicht nur so ähnlich wie ihre großen Vorbilder aus Las Vegas, auch sie versprühen einen ganz besonderen Glamour auf ihren Shows. Das Besondere daran: Man darf ruhig sehen, dass nicht jeder Zaubertrick ganz ernst gemeint ist. In diesem Jahr haben die beiden Showstars Auftritte in vielen deutschen Städten und auch in Spanien und im europäischen Ausland geplant. In Bayern werden sie, so Stand heute, allerdings nur zwei Auftritte haben: am Freitag, 27. und Samstag, 28. Juni in der Stadthalle Neusäß.

Aufgeteilt sind die Auftritte in eine Erwachsenen- und eine Familienshow. Jene für Erwachsene beginnt am Freitag um 20 Uhr, für Kinder und Familien geht es am Samstag um 13 Uhr los. Wo andere Zauberkünstler alles unternehmen, um den Schein einer „echten“ Zauberei aufrechtzuerhalten, wird es bei Siegfried und Joy auch mal selbstironisch und die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen ganz bewusst mit, was hinter dem goldenen Tuch vor sich geht. Interaktion mit dem Publikum ist dabei immer ein Teil der Show. Der Auftritt speziell für Familien ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Tickets gibt’s ab Donnerstag, 27. März, im Rathaus Neusäß, telefonisch unter 0821/4606130 oder online auf www.stadthalle-neusaess.de. (AZ)