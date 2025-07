Simone Strohmayr erhält den Verdienstorden in München

Die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Simone Strohmayr aus Stadtbergen ist in München mit dem Verdienstorden ausgezeichnet worden. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sie sich auf verschiedenen Ebenen für die Demokratie und das Gemeinwohl in Bayern. In der Kommunalpolitik und im Bayerischen Landtag setzt sie sich unter anderem für eine gute Bildung für alle Kinder ein, von der frühkindlichen Förderung bis zur Berufsschule. Außerdem macht sie sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark. Darüber hinaus übernehme Simone Strohmayr Verantwortung in mehreren Ehrenämtern, wie es in der Laudatio heißt. „Dr. Simone Strohmayr steht für eine Politik, die soziale Verantwortung und fachliche Kompetenz verbindet.“

Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der den Orden übergab, erklärte: Der Verdienstorden sei ein ganz exklusiver Club und neben dem Maxorden Bayerns höchste Auszeichnung. Insgesamt gibt es nur maximal 2000 lebende Ordensträger und alle seien einzigartige Persönlichkeiten in unterschiedlichen Lebensbereichen. Nicht alle Ordensträger stünden im Rampenlicht, aber sie seien alle Vorbilder und Mutmacher und würden in besonderer Weise verkörpern, was Bayern ausmacht. (AZ)