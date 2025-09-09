Simone Strohmayr: „AWO-Kita Langweid setzt auf frühe Demokratiebildung“

In ihrer Position als Kreisvorsitzende der AWO Augsburg-Land hat Simone Strohmayr, Abgeordnete der SPD im bayerischen Landtag, die Kita Spatzennest in Langweid besucht. Die Kita wird gemeinsam von Mutter und Tochter geführt. Sonja und Laura Merktle verwirklichen ein neues pädagogisches Konzept in Langweid.

Dabei setzen die beiden nach eigenen Angaben auf eine vorbereitete Spiel- und Lernatmosphäre, die von offenem Material geprägt ist, sowie auf Partizipation und Demokratiebildung. Die Kinder können selbstständig entscheiden, ob sie in der Kreativwerkstatt aktiv werden, welche Spielsachen in die Gruppenräume kommen sollen oder welche Projekte umgesetzt werden.

Strohmayr begrüßt das Konzept in Langweid

Aus Strohmayrs Perspektive ist das ein zu begrüßender Ansatz. Ihr Urteil: „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass Kinder frühzeitig demokratische Werte erlernen und sich einbringen können. Die AWO-Kita Langweid geht hier mit ihrem zukunftsweisenden Konzept mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie Kinder stark werden.“ Weiter führte die bildungspolitische Sprecherin der Landtags-SPD aus: „Die reizarmen Spiel- und Lernlandschaften fördern Fantasien und machen Kinder resilient in unserer mediendominierten Welt.“

Um das Verständnis für politische Prozesse zu fördern, brachte Strohmayr den Kindern das Mini-Buch „Mit König Max zu Besuch im Landtag“ mit. Darin erfahren die Kleinen auf anschauliche Weise, was im Bayerischen Landtag passiert und wie Entscheidungen getroffen werden. (AZ)

