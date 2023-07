Singoldsand-Festival 2023: Programm, Termin, Line-up und Tickets

Das Singoldsand-Festival 2023 bietet wieder ein vielfältiges Programm. Alles rund um das Line-up, den Termin und die Tickets im Vorverkauf erfahren Sie hier.

Es ist ein Festival der etwas anderen Art. Das Ziel des Singoldsand-Festivals, das Ende August stattfindet, ist es, Jugendvereinen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Diese können durch ihre Präsenz auf der Veranstaltung dringend benötigtes Geld für ihr eigenes Angebot generieren. Außerdem soll das Festival seine Heimatstadt bereichern. Denn Schwabmünchen profitiert in kultureller Hinsicht davon, das Bands und Künstler ganz unterschiedlicher Ausprägung durch das Festival in die Stadt kommen.

Beim Singoldsand-Festival handelt es sich entsprechend seinen Zielen um ein Jugend- und Popkultur-Festival. Die Zielgruppe sind sowohl Jugendliche als auch Studenten und Familien mit Kindern. Hier erfahren Sie alles darüber, wie das Programm des Festivals dieses Jahr aussieht.

Termin des Singoldsand-Festival 2023

Das Festival findet dieses Jahr am 25. und 26. August in Schwabmünchen statt. Auch wenn das Festival an ein eher jüngeres Publikum gerichtet ist, wird alles angeboten, was zu einem Festival gehört. Der Campingplatz steht allerdings nur den bereits volljährigen Gästen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es am 24. August vorab bereits einen Kindertag.

Singoldsand-Festival 2023: Das Line-up im Programm des Festivals

Um die Spannung maximal hoch zu halten, rücken die Veranstalter mit den Künstlern nur Etappenweise heraus. Die ersten Künstler sind mittlerweile bekannt. Mit dabei sind:

Aera Tiret: Der Name bedeutet Austausch und Verbindung zwischen Klang, Sphäre, Licht, Bild und Publikum. Die Liveshow überzeugt mit urbanen Beats und außergewöhnliche Visuals.

Barska and the Factory: Die sieben Musikerinnen vereinen Klänge aus Jazz, Klassik, Folk und Rock zu sphärischem Indie-Folk.

Black Oceans Edge: Raue Klänge und wummernde Bässe strahlen Energie aus und werden begleitet von einer einzigartigen Stimme.

Blechbombe: Da es sich um ein Festival in Schwaben handelt, darf natürlich eines nicht fehlen, und zwar traditionell bayrische Blasmusik.

Christin Nichols: Sie vereint Elektronik und Post-Wave und verschafft ihrem neu generierten Weitwinkel-Pop-Punk durch ihre anspruchsvollen Texte einige Chanson-artige Momente.

Clear Coast: Musik, die durch vier verschiedene Einflüsse ausgezeichnet wird, zum Tanzen einlädt und gleichzeitig die Sommer-Melancholie melodisch untermalt.

For Alice: Die Pop-Punk-Coverband gehört seit 2021 zu den Lokal Heros der Region.

Futurebae: Die junge Rapperin liefert mit einer interessanten Mischung aus Elektro , 80s-Pop und R&B den optimalen Sound für das extra für Jugendliche organisierte Festival.

Grossstadtgeflüster: Seit 2003 zeigt das Trio mit Synthesizer-Sounds, wie Anti-Sein geht.

Import Export: Das Producer Duo hat sich dem Indie, Electronica, House und LoFi-HipHop verschrieben.

Marcoca: Ihre wilde Kombination von Funk, Jazz und Surf-Rock beamt einen sofort an den Strand oder besser noch - direkt in die Wellen.

Matze Semmler: Mit einer Mischung aus Gitarrenspiel, Electrobeats und Gesang hat Matze Semmler einen äußerst modernen Sound.

My Ugly Clementine: Die Wiener Femme-Supergoup verbindet eine Mischung aus Indie, Pop und Garage-Rock mit Texten über Gleichberechtigung und Empowerment. Pünktlich zum Festival erschien außerdem ihr neues Album "The Good Life".

Raketenumschau: Als Vertreter des Pop-Punk-Genres liefern die Jungs von "Raketenumschau" genau das, wonach das Singoldsand-Festival sucht.

Razz: Seit über 10 Jahren verkörpern sie mit ihren live-Shows die kühnsten Träume jedes großen Indie-Fans.

RiA REiSER: Die Niederbayerin hat den Mundart-Rap perfektioniert und ist stolze Eigentümerin eines Jodel-Dipolms. Auch war sie schon mit Dicht und Ergreifend oder LaBrassBanda unterwegs.

Savvy: Der aufstrebende Rapper aus Friedrichshain ist Teil der Untergrundrap- und Newschool-Hiphop-Szene. Dabei ist er in seinen Texten oft so nachdenklich und selbstreflektiert, dass es wehtut.

Sorocean: Im neuen Projekt des Schwabmünchener Künstlers Adi Hauke verbindet er Digeridoo und Theremin zu einer völlig neuen Klangwelt.

TEMMIS: Was früher mal "in" war, kommt irgendwann wieder in Mode. Das gilt auch für die Musik, wie TEMMIS als Vertreter der "Neuen Deutschen Welle" wissen.

The Gardener and the Tree: Die Vielfalt auf dem Singoldsand-Festival 2023 ist garantiert. Denn neben viel Pop gibt es mit der Band "The Gardener and the Tree" auch einen Vertreter des Indie-Folk.

The Komets: Die Regensburger Indie-Pop-Band bringt allerlei Einflüsse aus Soul, Jazz und Pop mit in ihre Musik.

Der Singoldsand-Festival Kindertag

Noch vor dem Start des eigentlichen Festivals am 25. August wird im Rahmen des Singoldsand-Festivals auch ein Kindertag veranstaltet. Dieser findet am Tag vor der eigentlichen Eröffnung am 24. August statt. Für diesen Kindertag wird das Festival-Gelände kindgerecht aufbereitet. Dazu gehört, dass die Lautstärke der Darbietungen angepasst wird. Außerdem stehen bei Bedarf auch Lärmschutzmittel zur Verfügung. Eine weitere Besonderheit ist, dass Familien an diesem Tag Essen für die Kleinsten mitnehmen dürfen. Auch an Möglichkeiten zum Wickeln von Babys haben die Veranstalter gedacht.

Singoldsand-Festival 2023: Tickets und Vorverkauf

Der Vorverkauf der Tickets für das Singoldsand-Festival 2023 läuft bereits. Allerdings sind die Tickets bislang nur online zu erwerben. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage in den letzten Jahren warnt der Veranstalter außerdem vor gefälschten Tickets. Hardcover-Tickets gibt es bislang allerdings sowieso noch nicht. Diese werden erst zu einem späteren Zeitpunkt sowohl online als auch in den bis dahin eingerichteten Vorverkaufsstellen zur Verfügung stehen.

Hier haben wir Ihnen eine Liste mit den bisher im Vorverkauf erhältlichen Tickets und ihren Preisen zusammengestellt: · Kindertagsticket: Für ein Kind ab 14 Jahren und maximal drei weiteren Kindern bis 13 Jahre am Kindertag. Preis e-Ticket: 17,00 Euro, Hardcover: 19,00 Euro