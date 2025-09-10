Was unserem Leben Sinn gibt. Philosophische Impulse für den Alltag von Dr. Katharina Ceming

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Ihrem Leben Sinn gibt? Vielleicht nicht in glücklichen Momenten – denn da scheint alles selbstverständlich zu stimmen –, sondern eher dann, wenn etwas fehlt. Sinn ist anders als Glück kein schönes Gefühl, Sinn wird meist erst dann erlebbar, wenn er fehlt. Er gibt Orientierung, trägt in Krisen und verbindet uns mit etwas, das größer ist als wir selbst. Philosophie, Psychologie und Religion liefern dazu Impulse, die auch für den Alltag von Bedeutung sind. Die Innsbrucker Psychologieprofessorin Tatjana Schnell benennt vier zentrale Dimensionen von Sinnerfüllung: Bedeutsamkeit, Orientierung, Zugehörigkeit und Kohärenz (innere Stimmigkeit/innerer Zusammenhang)
Landkreis Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden