Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Sinn im Leben finden: Impulse aus Philosophie und Psychologie für den Alltag

Landkreis Augsburg

Was unserem Leben Sinn gibt. Philosophische Impulse für den Alltag von Dr. Katharina Ceming

Wenn der Sinn im Leben fehlt, können Philosophie, Psychologie und Religion dazu Denkanstöße geben, die auch für den Alltag von Bedeutung sind.
    • |
    • |
    • |
    Sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlen, kann eine starke Sinnquelle sein.
    Sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlen, kann eine starke Sinnquelle sein. Foto: Ina Fassbender/dpa-tmn (Symbolbild)

    Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Ihrem Leben Sinn gibt? Vielleicht nicht in glücklichen Momenten – denn da scheint alles selbstverständlich zu stimmen –, sondern eher dann, wenn etwas fehlt. Sinn ist anders als Glück kein schönes Gefühl, Sinn wird meist erst dann erlebbar, wenn er fehlt. Er gibt Orientierung, trägt in Krisen und verbindet uns mit etwas, das größer ist als wir selbst. Philosophie, Psychologie und Religion liefern dazu Impulse, die auch für den Alltag von Bedeutung sind. Die Innsbrucker Psychologieprofessorin Tatjana Schnell benennt vier zentrale Dimensionen von Sinnerfüllung: Bedeutsamkeit, Orientierung, Zugehörigkeit und Kohärenz (innere Stimmigkeit/innerer Zusammenhang)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden