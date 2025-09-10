So bereitet sich das Bezirksjugendorchester auf sein Galakonzert vor

Nur gut gelaunte und zufriedene Gesichter beim Bezirksjugendorchester im Bruder-Klaus-Heim in Violau. Jetzt ist Abendessen, die Stimmung ausgelassen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben viel Freude bei den Vorbereitungen für das sehr anspruchsvolle und abwechslungsreiche Galakonzert am Samstag in Gersthofen, erzählt Bezirksjugendleiterin Sofia Hiesinger. Für alle bedeutet es sehr viel, auf einer großen Bühne zu stehen.

Gemeinsames Musizieren stärke soziale Kompetenzen, wie Teamfähigkeit, Zusammengehörigkeitsgefühl sowie den Umgang miteinander, sagt Manfred Wagner, stellvertretender Vorsitzender. „Hier werden Freundschaften geschlossen. Viele von ihnen treffen sich auch noch Jahre später.“ Beim Bezirksjugendorchester wie auch beim Bezirksnachwuchsorchester handelt es sich um Projektorchester, die jedes Jahr neu ausgeschrieben werden. „Das Programm muss bereits im Frühjahr stehen“, so Wagner und erklärt den Ablauf: Nach der Anmeldephase finden die Anspielproben statt, bei denen die Musikerinnen und Musiker ihre Noten erhalten. Die Stimmen werden verteilt, die Stücke zum ersten Mal angespielt. Erst in der letzten Ferienwoche beginnt die Hauptprobephase.

Galakonzert: Bezirksjugendorchester spielt in Gersthofen

Die 102 Musizierenden im Alter von zwölf bis 27 Jahren kommen aus den Vereinen im Allgäu-Schwäbischen-Musikbund Bezirk XV wie auch teilweise über die Bezirksgrenzen hinaus. Das Bezirksjugendorchester (BZJO) ist für die erfahrenen Jungmusiker konzipiert und spielt auf einem hohen musikalischen Niveau (Ober- und Höchststufe). Die Anzahl der jungen Künstlerinnen und Künstler beläuft sich auf 70. Für die musikalische Leitung ist Philipp Kufner verantwortlich – und das bereits seit 13 Jahren. Geprobt wird an fünf Tagen. Beim Bezirksnachwuchsorchester (BZNO) sind 32 junge, talentierte Musikerinnen und Musiker am Start. Anders als beim BZJO proben sie gemeinsam an drei Tagen. Um ein unvergessliches Konzerterlebnis zu schaffen, dafür sorgt Barbara Bschorr. Sie ist seit 2018 mit dabei.

Ein Blick in das Programm zeigt, dass das Galakonzert auch dem 200. Geburtsjahr von Johann Strauß (Sohn) gewidmet ist. Von dem bekannten „Walzerkönig“ wird der „Persische Marsch op. 289“ wie auch die Ouvertüre zur Operette „Eine Nacht in Venedig“ zu hören sein. Das Galakonzert findet am Samstag in der Stadthalle Gersthofen statt. Beginn ist 19 Uhr.