So erlebte der Brauereibesitzer in Gessertshausen den Ammoniak-Unfall

Gessertshausen

Brauereibesitzer: „Nach so einem Unfall können wir nicht gleich zum Tagesgeschäft zurück“

Thomas Schimpfle war im Urlaub, als er von dem Unglück in seiner Brauerei erfuhr. Er fuhr sofort zurück. So geht es in dem Betrieb in Gessertshausen nun weiter.
Von Jana Tallevi
    Am Freitagmittag war bei einem Unfall in der Brauerei Schimpfle in Gessertshausen Ammoniak ausgetreten. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie Rettungsanitäter waren vor Ort.
    Am Freitagmittag war bei einem Unfall in der Brauerei Schimpfle in Gessertshausen Ammoniak ausgetreten. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie Rettungsanitäter waren vor Ort. Foto: Andreas Lode

    Es sind zwei Dinge, die bei Brauereichef Thomas Schimpfle wenige Tage nach dem Unglück in seiner Brauerei in Gessertshausen dennoch für Erleichterung sorgen: Der Austritt von Ammoniak am Freitagmittag sei durch technisches Versagen verursacht worden, habe eine Fachfirma herausgefunden. „Ein Ventil hat nicht mehr geschlossen. Für uns ist es wichtig, dass der Unfall einen technischen Hintergrund hat und nicht durch einen Bedienungsfehler verursacht wurde“, sagt er. Und zugleich steht fest, dass die Brauerei und die Fachfirma alle nötigen Wartungsintervalle eingehalten haben, so Thomas Schimpfle.

