Brauereibesitzer: „Nach so einem Unfall können wir nicht gleich zum Tagesgeschäft zurück“

Es sind zwei Dinge, die bei Brauereichef Thomas Schimpfle wenige Tage nach dem Unglück in seiner Brauerei in Gessertshausen dennoch für Erleichterung sorgen: Der Austritt von Ammoniak am Freitagmittag sei durch technisches Versagen verursacht worden, habe eine Fachfirma herausgefunden. „Ein Ventil hat nicht mehr geschlossen. Für uns ist es wichtig, dass der Unfall einen technischen Hintergrund hat und nicht durch einen Bedienungsfehler verursacht wurde“, sagt er. Und zugleich steht fest, dass die Brauerei und die Fachfirma alle nötigen Wartungsintervalle eingehalten haben, so Thomas Schimpfle.
Gessertshausen
