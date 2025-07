Das ist beim Feuerwehrfest zum 150. Jubiläum geboten

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Dann feiert die Aystetter Feuerwehr ihr großes Jubiläum. Da der Verein inzwischen 150 Jahre alt ist, ist einiges geplant.

Das ist am Samstag in Aystetten geplant

Los geht es am Freitag, 19. Juli, um 18.30 Uhr mit einem Schafkopfturnier. Beginn ist um 19 Uhr. Am Samstag, 19. Juli, stehen ab 15 Uhr eine Fahrzeugshow, eine Hüpfburg und ein Schießstand parat. Außerdem zeigt die Jugendfeuerwehr eine Showübung und die jüngeren Besucher und Besucherinnen können zum Kinderschminken. Nach der Begrüßung um 18 Uhr öffnet die Cocktailbar, Ricardos sorgt für Livemusik. Ab 23 Uhr legt DJ Andi Apitzsch Musik aus den 1990er und 2000er Jahren auf.

Das ist am Sonntag in Aystetten alles geboten

Der Sonntag startet um 6 Uhr mit einem Weckruf und ab 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst in St. Martin. Der Festumzug beginnt um 11.15 Uhr. Zum Mittagstisch ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein auf. Außerdem wird ein Kinderprogramm angeboten. Um 12.30 Uhr klingt das Fest bei Kaffee und Kuchen aus. Gefeiert wird am und im Festzelt am Schulhof. (AZ)