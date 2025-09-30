Icon Menü
So funktioniert der Nahverkehr des AVV ab 2026 rund um Neusäß

Neusäß

Was der Aktivvo für die Neusässer Stadtteile bedeutet

Ab Ende 2026 gibt es in der Stadt nur noch zwei Buslinien auf „sehr starken Achsen“. Die anderen Stadtteile werden nach Bedarf und auf Abruf angebunden
Von Jana Tallevi
    Der AVV hat seine Pläne für den Nahverkehr in den kommenden Jahren vorgelegt. Für Neusäß und seine Stadtteile ergeben sich einige Veränderungen. Foto: Marcus Merk

    Große Veränderungen beim Nahverkehr wird es in den kommenden Jahren in Neusäß und seinen Stadtteilen geben. Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans mit den Ideen des AVV liegt bereits vor, über den Sommer hat die Stadtverwaltung dazu ihre Ergänzungen ausgearbeitet. Weitere Wünsche trugen die Stadträte des Planungs- und Umweltausschusses auf der jüngsten Sitzung bei. Sicher ist: Wer ab Ende 2026 mit einem öffentlichen Verkehrsmittel von Schlipsheim oder Hainhofen in die Stadt nach Augsburg fahren will, muss sich voraussichtlich das Verkehrsmittel erst rufen. Das sind die wichtigsten Veränderungen.

