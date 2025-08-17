Gibt es genügend Lehrkräfte für das neue Schuljahr?

Mitten in den bayerischen Sommerferien laufen die Planungen für das kommende Schuljahr. Und weil in einigen Bundesländern die Schule schon wieder begonnen hat, bleibt das Thema bundesweit aktuell. So hat der Bund der Steuerzahler vorgeschlagen, Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten. Schlechte Idee, findet der Präsident des Lehrerverbands und Leiter des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß, Stefan Düll. Denn gerade der Beamtenstatus sei ein Mittel, junge Menschen für den Beruf zu begeistern. Doch klappt das so gut, dass ab September genügend Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen im Landkreis Augsburg zu finden sein werden?

