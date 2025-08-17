Icon Menü
So gehen Schulen im Landkreis Augsburg mit dem Lehrkräftemangel um

Landkreis Augsburg

Gibt es genügend Lehrkräfte für das neue Schuljahr?

Ob es im Landkreis Augsburg einen Mangel gibt, kommt auf die einzelne Schulart an. Bei einer von ihnen gibt es inzwischen eine spürbare Entspannung
Von Jana Tallevi
    Vor ein paar Jahren schien es im August, als gebe es nicht genügend Lehrkräfte an Grundschulen. Die Situation hat sich inzwischen verändert, heißt es vom Schulamt. Doch das ist nicht an jeder Schulart so.
    Vor ein paar Jahren schien es im August, als gebe es nicht genügend Lehrkräfte an Grundschulen. Die Situation hat sich inzwischen verändert, heißt es vom Schulamt. Doch das ist nicht an jeder Schulart so. Foto: Ralph Lueger, Imago Images (Symbolbild)

    Mitten in den bayerischen Sommerferien laufen die Planungen für das kommende Schuljahr. Und weil in einigen Bundesländern die Schule schon wieder begonnen hat, bleibt das Thema bundesweit aktuell. So hat der Bund der Steuerzahler vorgeschlagen, Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten. Schlechte Idee, findet der Präsident des Lehrerverbands und Leiter des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß, Stefan Düll. Denn gerade der Beamtenstatus sei ein Mittel, junge Menschen für den Beruf zu begeistern. Doch klappt das so gut, dass ab September genügend Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen im Landkreis Augsburg zu finden sein werden?

