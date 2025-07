Zwei Tickets für TSV Gersthofen - FCA zu gewinnen

Am Samstag, den 12. Juli um 14 Uhr gastiert der FC Augsburg zum ersten Spiel von Neu-Trainer Sandro Wagner beim TSV Gersthofen. Die Partie wird vor 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden und ist ausverkauft. Wir verlosen zwei Eintrittskarten für das Spiel in der Gersthofer Arena. So sind Sie dabei:

Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff Fußball-Gewinnspiel an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und erzählen Sie uns, wen Sie zum Spiel mitnehmen möchten und warum Sie die Karten gewinnen wollen. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 10. Juli um 12 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird von uns benachrichtigt und kann die Karten am Freitag, den 11. Juli in unserer Redaktion abholen. (AZ)