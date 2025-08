Das Naturfreibad in Fischach bereitet sich auf baldige Öffnung vor

Sommerferien und Badewetter - was können sich Schulkinder und alle anderen Urlauber und Urlauberinnen schöneres wünschen im Sommer. Bereits am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag soll der Sommer mit einer stabilen Wetterlage auch bei uns zurückkommen. Wer dann sofort zum Schwimmen will, muss von Fischach jedoch erst mal ausweichen - etwa nach Dinkelscherben, Kutzenhausen oder Schwabmünchen. Wie berichtet, musste das Bad nach einem Fund von Bakterien in den vergangenen Tagen in Absprache mit einem Fachbüro und dem Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg geschlossen werden. Es ist nicht das erste Mal, dass das Bad trotz Sommerwetter nicht öffnen kann.

