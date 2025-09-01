So läuft der bundesweite Warntag am 11. September im Landkreis Augsburg ab

Am Donnerstag, 11. September, ist es wieder soweit. Bundesweit werden die verschiedenen Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet. Um 11 Uhr ertönen Sirenen und Warntöne. „Die Hochwasserkatastrophe 2024 hat uns allen deutlich vor Augen geführt, wie unerwartet und schnell eine Gefahrenlage eintreten kann“, betont Landrat Martin Sailer. Es sei daher unerlässlich, dass die Katastrophenschutzsirenen und alle weiteren Warnkanäle zuverlässig funktionieren und dass die Warnsignale von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen und richtig verstanden werden. „Aus diesem Grund müssen regelmäßige Warntests durchgeführt werden, das ist für uns alle enorm wichtig“, erklärt Sailer.

Was bedeuten die unterschiedlichen Tonfolgen

Wie eine Katastrophenschutzsirene klingt, wissen viele. Was die einzelnen Tonfolgen allerdings bedeuten, weiß kaum jemand. Grundsätzlich gilt: Ertönt etwa eine Minute lang ein andauernd auf- und abschwellender Heulton, soll er die Bevölkerung dazu veranlassen, auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen zu achten und gegebenenfalls auch andere Personen, die sich nicht selbst helfen können, zu unterstützen. Handelt es sich um einen Ton, der dreimal in der Höhe gleichbleibt, zwölf Sekunden andauert und von einer Pause von zwölf Sekunden unterbrochen wird, wird die Bevölkerung vor Feuer und anderen Notständen gewarnt und werden gleichzeitig die Einsatzkräfte der Feuerwehren alarmiert. Ertönt ein Dauerheulton von einer Minute, geht es um schwerwiegende Gefahren für die öffentliche Sicherheit; es ist auf Rundfunkdurchsagen zu achten.

Wo befinden sich Sirenen und mobile Lautsprecher?

Katastrophenschutz-Sirenen sollen Menschen vor allem dort warnen, wo sie besonders gefährdet sind oder wo in der Umgebung Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial stehen – beispielsweise Kernkraftwerke oder Betriebe, die Gefahrstoffe verarbeiten. Die Sirenen sind deshalb nicht in jeder Kommune vorhanden, sondern vorrangig im Umkreis der genannten Betriebe. Im Landkreis Augsburg befinden sich Chemieunternehmen im Norden und im Nord-Westen. Neben den rund 180 Katastrophenschutz-Sirenen gibt es laut Landratsamt auch 21 schnell einsetzbare mobile Lautsprechanlagen für Durchsagen. Sie könnten auch als mobile Sirenen fungieren, sind bei mehreren Feuerwehren stationiert und werden im Notfall schnell auf Einsatzfahrzeugen befestigt. So könne die Bevölkerung zum Beispiel bei der Freisetzung von luftgetragenen Schadstoffen, bei Trinkwasserverunreinigung oder bei drohenden Hochwasserereignissen gewarnt werden. Was am Warntag nicht erklingen wird, sind die rund 80 zusätzlichen Sirenen, die bisher nur zur Alarmierung der Feuerwehr eingesetzt wurden und die jeden ersten Samstag im Monat getestet werden.

Was gibt es noch?

Dank digitaler Technik können Bürgerinnen und Bürger auch persönlich Warnnachrichten empfangen. Dabei kommt das Warnsystem „Cell Broadcast“ zum Einsatz, mit dem Kurznachrichten an Mobiltelefone verschickt werden. Die Nachricht erhält, wer im jeweiligen Gefahrenbereich eingebucht ist und sein Gerät angeschaltet hat. Die Nachricht kommt von den Katastrophenschutzbehörden und wird von den Mobilfunkanbietern weitergeleitet. Diese Nachricht ist für die Nutzer kostenfrei. Informationen zu „Cell Broadcast“ finden Interessierte unter www.bbk.bund.de im Internet. Wer ein Smartphone besitzt, kann Warnapps nutzen, darunter die kostenfreie Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz NINA. Dieser Dienst wird am 11. September ebenfalls getestet. Wer NINA auf seinem Gerät installiert hat, wird durch eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone über Gefahren informiert und erhält konkrete Verhaltenshinweise für den Selbstschutz. Alle Informationen zu NINA sind unter www.landkreis-augsburg.de/nina online. (AZ)