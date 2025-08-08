Einbrüche häufen sich zum Beginn der Ferien – so schützen Sie sich

Sind alle Fenster geschlossen? Alle Türen zugesperrt? Und die Rollladen herunterglassen? Diese oder ähnliche Fragen dürften sich aktuell viele stellen, die kurz vor der Reise in den Sommerurlaub noch einmal durch die eigenen vier Wände laufen. Die Sorge ist nicht unberechtigt, denn: In den Sommerferien häuft sich die Zahl der Wohnungseinbrüche. Denn auch Diebe wissen, dass in den Sommerferien leichte Beute gemacht werden kann, wenn niemand Zuhause ist.

Aktuelle Einbruchsfälle in Diedorf und Lützelburg

Ein Blick in die Berichte der Polizei in den vergangenen Tagen zeigt: Auch im Landkreis sind immer wieder Einbrecher unterwegs. Zuletzt meldeten die Beamten etwa einen Einbruch in der Ludwig-Thoma-Straße in Diedorf. In der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und Freitag verschafften sich vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter Zugriff in ein Einfamilienhaus. In etwa zur gleichen Zeit kam es in Lützelburg im nördlichen Landkreis ebenfalls zu einem Einbruch. Aus einem Einfamilienhaus in der Weidestraße wurden Wertgegenstände gestohlen. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird aktuell noch ermittelt.

Die beiden Fälle reihen sich ein in das wiederkehrende Phänomen der Wohnungseinbrüche zur Urlaubszeit. Im vergangenen Jahr kam es im Landkreis zu insgesamt 106 solcher Fälle, wie aus der Kriminalstatistik der Polizei Schwaben Nord hervorgeht. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch im Jahr 2023. Besonders gegen Ende des vergangenen Jahres meldete die Polizei etliche Wohnungseinbrüche innerhalb kurzer Zeit. Die Einbrecher wurden bei den meisten Fällen nicht geschnappt.

Besonders häufig wurde im vergangenen Jahr in Neusäß, Bobingen und Stadtbergen eingebrochen. Dort häuften sich die Fälle in der Zeit rund um Weihnachten. Anders als in den Sommerferien sind im Dezember zwar tendenziell weniger Menschen im Urlaub, weil es früher dunkel wird, fühlen sich Einbrecher aber auch schon nachmittags unbeobachteter, berichtet die Polizei regelmäßig. Denkbar ist außerdem, dass Einbrecher gerne dort Straftaten begehen, wo sie schnell flüchten können.

In diesen Orten im Landkreis Augsburg wird häufiger eingebrochen

So zu erkennen, dass an den Orten, die an der Autobahn liegen, tendenziell häufiger eingebrochen wurde. Etwa in Gersthofen, Adelsried oder Welden. Wenig überraschend ist auch, dass dort, wo wenig Menschen leben, auch tendenziell selten eingebrochen wird. In den kleinen Gemeinden Allmannshofen, Ustersbach oder Klosterlechfeld wurde im vergangenen Jahr zum Beispiel kein einziger Einbruch gemeldet.

Wer vor dem Start in den Urlaub möglichst sicher gehen möchte, um am Pool, am Strand oder in den Bergen ein sicheres Gefühl zu haben, der sollte einige Punkte beachten. Die Polizei rät:

Wie schütze ich mich vor Einbrechern? Diese 7 Tipps gibt die Polizei

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden tagsüber geöffnet und nutzen vor allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Zusätzlich informieren Polizistinnen und Polizisten in regelmäßigen Abständen vor Ort mit der „Mobilen Wache“ über sinnvolle Schutzmaßnahmen und geben Hinweise zum richtigen Verhalten. Im Landkreis macht die Wache als nächstes am Sonntag, 10. August, beim Laurentiusmarkt in Bobingen Halt.