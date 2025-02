So steht es um Allmannshofens Finanzen

Das Jahr 2024 sei für die Gemeinde – finanziell betrachtet – gar nicht so dramatisch gelaufen, sagte Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger. Mit einem Plus von rund 140.000 Euro habe man das Jahr abgeschlossen, erklärte er den Gemeinderatsmitgliedern. Dennoch sei ihm aus der Kämmerei gemeldet worden, dass sich im Verwaltungshaushalt – dort, wo unter anderem die Kreisumlage mit 49 Prozent und eine Tarifkostensteigerung von 3,75 Prozent für die Angestellten angenommen wurde – ein Minus von 50.000 bis 80.000 Euro stehen könnte. Zwar habe diese Annahme noch „eine gewisse Unschärfe“, erklärte Stettberger dem Gremium, allerdings müsse beispielsweise geprüft werden, inwiefern sinkende Anmeldezahlen im Kindergarten vielleicht die Nachbesetzung einer Stelle überflüssig machen könnten.

Das neue Allmannshofer Feuerwehrfahrzeug kostet rund eine halbe Million Euro

Die Vorberatung im Gremium kreiste um die Liste der geplanten Investitionen, die Stettberger als „grobe Wunschliste“ titulierte. Allerdings waren darin auch Kosten zu finden, die sicher anfallen werden, weil bereits Aufträge vergeben oder gar ausgeführt wurden. Über 560.000 Euro wird das neue Feuerwehrfahrzeug kosten, das bereits im Juli erwartet wird; dafür bekommt die Gemeinde eine Förderung von 105.000 Euro. Mit 18.000 Euro schlägt die dazugehörige Pumpe zu Buche. Und um zu gewährleisten, dass die aktive Mannschaft das Fahrzeug auch fahren darf, sind 18.000 Euro für Führerscheine kalkuliert. Die Umrüstung der Sirenen ist Pflicht und wird 15.000 Euro kosten.

Am Tag der offenen Tür in der Allmannshofer Kita wird gespart

Nach dem Umbau der Kita sind noch Rechnungen in Höhe von 113.000 Euro zu bezahlen; die Rest-Förderung soll sich auf 96.000 Euro belaufen. Um in puncto Datenschutz rechtskonform agieren zu können, braucht es im Kindergarten ein Investment von 6.000 Euro. 10.000 Euro sollen noch in die Außenanlagen investiert werden. Dafür soll der geplante Tag der offenen Tür in der Kita am Kirchberg ohne große Kosten für die Gemeinde stattfinden. Der Ansatz von 2.000 Euro wurde hier gestrichen.

Die Kita „Am Kirchberg" in Allmannshofen.

Nicht gestrichen werden kann der Anteil der Gemeinde am Spielplatz für alle, der in Holzen entstehen soll. Das Gesamtprojekt kostet 650.000 Euro. Eine Förderung von 585.000 Euro war unter anderem deswegen möglich, weil sich die Gemeinde dazu bereit erklärt hatte, das Projekt mit zehn Prozent zu bezuschussen. Auch beim Breitbandausbau winkt eine große Förderung: Die zweite Rechnung könnte sich auf rund 350.000 Euro belaufen. Allerdings konnte Stettberger nicht abschätzen, wann die Endabnahme erfolgen kann: Solange die Arbeiten nicht „vorbildlich“ erledigt sind, werde keine Rechnung bezahlt. Und erst wenn die Rechnung bezahlt ist, kann eine Fördersumme von über 310.000 Euro abgerufen werden.

Unklar sind noch die Allmannshofer Hochwasserschutz-Maßnahmen

Weitere kleinere Kostenpunkte muss die Gemeinde in diesem Jahr ebenfalls im Blick haben, wie etwa die Entsorgung des vermutlich belasteten Materials nach Abtragung der Bankette, was vorsorglich mit 20.000 Euro eingepreist wurde. Für die Sanierung kleinerer Schäden an den Brücken im Ortsgebiet wurden 80.000 Euro eingeplant. 30.000 Euro sollen für den Hochwasserschutz bzw. das Sturzflutmanagement reserviert werden, wobei noch unklar ist, welche Maßnahmen umgesetzt werden können. Für den Feldwegebau sollen 15.000 Euro statt 12.000 Euro reserviert werden. 10.000 Euro möchte die Gemeinde für etwaige Straßenarbeiten einplanen.

Im Baugebiet am Kirchsteig stehen Kosten in Höhe von 71.000 Euro an, wobei die geplanten Erlöse in Höhe von 400.000 Euro voraussichtlich nicht eingehen werden. Das Verfahren liege derzeit in München und komme nicht voran. Auch die 135.000 Euro für einen Bauhof-Traktor wackeln und blieben nur vorsorglich drin. Der Grund: Aktuell bestehe eine Interessenbekundung der Gemeinde, Teil des interkommunalen Bauhofs mit den anderen Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf zu werden.

Nur 20 Bürgerinnen und Bürger mehr - schon ändert sich in Allmannshofen einiges

Im Bürgerhaus stehen weitere größere Investitionen an. Um die insgesamt 54 Holzfenster zu tauschen, die Anfang der 1990er Jahre eingebaut wurden, und die Fassade zu streichen, müsste die Gemeinde 200.000 Euro investieren. Optimistisch entschied sich das Gemeinderatsgremium dazu, diese Investitionssumme von der Kämmerei in den Haushalt einpreisen zu lassen. Weitere 40.000 Euro sind für die Photovoltaikanlage zu bezahlen. Hier fehlt es nur noch am Anschluss der Anlage. Für die Heizung, die Eingangsüberdachung, die Herstellung der Barrierefreiheit und ein neues Raumkonzept sollen Planungskosten eingepreist werden. Nötig werden könnte ein neues Raumkonzept auch dann, wenn in der Gemeinde kurzfristig ein Zuzug von mehr als 20 Bürgerinnen und Bürgern zu verzeichnen wäre. Dann würde der Ort die Einwohnerzahl von 1.000 Menschen reißen; aktuell sind es 981. Und passiert das vor dem offiziellen Stichtag, der für die Kommunalwahl 2026 relevant ist, dann könnte sich im nächsten Jahr der Kreis der Gemeinderatsmitglieder vergrößern – von acht auf zwölf Mitglieder.

Bei zwei Großprojekten muss die Gemeinde für die nächsten drei Jahre mit Kosten rechnen. Investitionen in die Abwasserentsorgung im Ortsnetz könnten mit 500.000 Euro zu Buche schlagen. Und auch für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage des Abwasserzweckverbands der Donnsberggruppe wird die Gemeinde zur Kasse gebeten. Wie diese Kosten auf die Bürgerschaft umgelegt werden, soll Thema einer weiteren Diskussionsrunde im Rat werden, stellte Stettberger in Aussicht. Wie teuer die kommunale Wärmeplanung wird, die bis 2028 fertig sein muss, ist noch unklar.