So könnten sich Zölle langfristig auswirken

Zölle auf Produkte, die in die USA eingeführt werden und andere Handelshemmnisse - was jetzt passiert, ist nicht wirklich eine Überraschung für Strategen in Politik und Wirtschaft. Schließlich macht der neue US-Präsident Donald Trump dort weiter, wo er Ende 2020 aufgehört hat. Und weil auch der demokratische Präsident Joe Biden nicht wirklich von dieser Linie abgerückt ist, konnten sich Unternehmen aus dem Landkreis Augsburg gut vorbereiten. Nicht umsonst ist es der Gedanke, gerade der weltweit operierenden Firmen, mit Tochterunternehmen auf den wichtigen internationalen Märkten gut vorbereitet zu sein auf sich verändernde Rahmenbedingungen. Wo nötig und möglich, können diese dann zu Produktionsstandorten ausgebaut werden.

Doch das könnte in Zukunft Auswirkungen auf die Firmensitze im Augsburger Land haben. Freilich ist das bis jetzt nicht ausgemacht Doch Verlagerungen könnten den neuen Produktionsstandorten folgen, je nachdem, wie attraktiv das Wirtschaften auf dem US-Markt sowie von dort aus auf den Weltmarkt dann ist - im Gegensatz zur Produktion in Deutschland. Schließlich sind hierzulande die bekannten Schwierigkeiten wie hohe Energie- und Lohnkosten sowie die schwierige Suche nach Fachkräften und eine überbordende Bürokratie weiter ungelöst. Die Wirtschaftspolitik von Donald Trump ist deshalb ein Grund mehr, dass sich etwas tut für die Wirtschaft vor Ort.