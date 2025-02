Verpackungssteuer als Finanzspritze: Was planen die heimischen Kommunen?

Überfüllte Mülleimer, Vögel, die die in Pizzakartons auf dem Stadtplatz nach Essensresten piken und im Park liegengelassene Kaffeebecher: In vielen Kommunen sind Einwegverpackungen ein Problem. Die Lösung könnte die Einführung einer Verpackungssteuer sein. Seit Kurzem ist klar: Jede Stadt und jede Gemeinde kann eine solche Steuer auf Einwegmaterial erheben. Die große Frage: Lohnt sich das und werden die Kosten an die Kundinnen und Kunden weitergegeben? Die Antworten im Augsburger Land sind unterschiedlich.

