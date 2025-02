Von der „Monstertrasse“ zum Straßenausbau light

Lange Zeit waren die Pläne für den Ausbau der Staatsstraße zwischen Holzhausen und Heretsried von Gegnern als „Monstertrasse“ betitelt worden. Befürworter des Ausbaus wiederum sagten, dass die Strecke dringend verbessert und sicherer gemacht werden müsste. Im Norden führt die Straße in Richtung Wertingen, im Süden bindet sie den Holzwinkel an Augsburg an. Nach vehementem Protest von Naturschützern und der Stadt Gersthofen speckte das staatliche Bauamt die Ausbauvariante zweimal ab. Bürgerinnen und Bürger können ab 17. Februar Einsicht in die Pläne nehmen. Von der Baumaßnahme Betroffene können Einwände einreichen.

