Solobild

vor 1 Min.

Die Glasfassade am Haus für Musik ist beschädigt

Die charakteristische Glasfassade am Haus der Musik weist kleine Schäden auf, die derzeit von Sachverständigen untersucht werden. Bei starken Windereignissen besteht Glasbruchgefahr bei einzelnen Glaselementen. Deshalb wird bis zum Ende der notwendigen Sanierungsarbeiten eine Schutzzone von fünf Metern rund um das Haus der Musik errichtet und die Eingänge überbaut, um Fußgänger vor möglichen herabfallenden Elementen zu schützen. Diese Arbeiten werden einige Wochen dauern.

An der Fassade des Hauses der Musik in Neusäß besteht Glasbruchgefahr. Was jetzt dagegen getan wird.

Die charakteristische Glasfassade am Haus der Musik weist kleine Schäden auf, die derzeit von Sachverständigen untersucht werden. Bei starken Windereignissen besteht Glasbruchgefahr bei einzelnen Glaselementen. Deshalb wird bis zum Ende der notwendigen Sanierungsarbeiten eine Schutzzone von fünf Metern rund um das Haus der Musik errichtet und die Eingänge überbaut, um Fußgänger vor möglichen herabfallenden Elementen zu schützen. Diese Arbeiten werden einige Wochen dauern, teilt die Stadt Neusäß mit. (AZ)

Themen folgen