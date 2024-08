Sportallee am Freibad wird im Sommer zur Einbahnstraße

Rund um das Gersthofer Freibad wird es für Autofahrer und Radfahrer oftmals eng, wenn an heißen Tagen viel los ist in der Gerfriedswelle. Wenn der Parkplatz des Bades voll besetzt ist, werden Wagen auch am Straßenrand abgestellt. Die Stadt Gersthofen hat daher eine neue Verkehrsregelung für die noch laufende Sommersaison beschlossen, die für die Sportallee gelten soll.

Das Freibad in Gersthofen zieht viele Menschen aus dem ganzen Umland an, auch aus der Stadt Augsburg. Wie die Stadt Gersthofen mitteilt, werde der Verkehr in der Sportallee in der Freibadsaison vermehrt zum Problem. In den vergangenen Wochen häuften sich Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern, dass die Freibadbesucher ohne Rücksicht auf Beschilderungen und Fahrgassen parken würden. Auch die Polizei sei schon mehrfach gerufen worden. Teils gibt es in der Straße laut Stadtverwaltung kein Durchkommen mehr. Der Weg über die Sportallee wird von Autofahrern gerne auch als Umfahrung der Strasser-Kreuzung mit Wartezeiten an den Ampeln genutzt. Doch sämtliche Halteverbote und Feuerwehrzufahrten seien teilweise zugeparkt, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Trotz Verkehrsüberwachung stelle sich in der Sportallee keine Verbesserung ein. Es geht der Stadt auch um die Sicherheit der Bewohner in den umliegenden Straßen: Im Rettungsfall sei zeitweise für die Einsatzkräfte kein Durchkommen mehr, was für die Anwohner „ein enormes Sicherheitsrisiko“ bedeute.

Einbahnstraßenregelung gilt bis zum Ende der Freibadsaison

Um Abhilfe zu schaffen, hat die Stadt Gersthofen bis zum Ende der Freibadsaison eine Einbahnstraße an der Sportallee von Süden nach Norden eingerichtet. Die dafür notwendige Beschilderung steht bereits. Nach Auskunft einer Sprecherin der Stadt, sei diese Maßnahme schon im vergangenen Jahr zur Entspannung der Situation an heißen Tagen getestet worden und habe Entlastung gebracht. Die Fahrtrichtung von Süd nach Nord – von der Kanalstraße aus bis hoch zur Ludwig-Hermann-Straße – wird bis Ende der Freibadsaison Einbahnstraße bleiben.

Gerfriedswelle in Gersthofen ist beliebt im ganzen Umland

Das Freibad in Gersthofen erfreut sich ungebremster Beliebtheit, auch wenn die Preise in diesem Jahr erhöht wurden. Nachdem die Tarife viele Jahre lang unverändert waren, drehte der Stadtrat an der Preisschraube und orientierte sich dabei an vergleichbaren Freibädern in der Umgebung, wie zum Beispiel der Einrichtung in Donauwörth. Ein Erwachsener zahlt dort sechs Euro Eintritt, Schüler und Jugendliche 3,50 und Kinder zwei Euro. Für eine Jahreskarte muss eine Familie 195 Euro bezahlen. In Gersthofen zahlte ein Erwachsener bisher 4,50 Euro Tageseintritt, Schüler/Jugendliche drei Euro und Kinder von sechs bis 13 Jahren waren frei. Eine Jahreskarte für Erwachsene kostete bisher in Gersthofen 95 Euro. In der neuen Gebührensatzung für die beiden Bäder in Gersthofen gibt es nur noch die Typen Einheitstarif oder Saisonkarte. Beides wird beim Besitz einer Gerschthofen Card günstiger. Grob gesagt wurden die Preise um etwa 25 Prozent teurer.

Icon Vergrößern Die Gerfriedswelle in Gersthofen ist an heißen Tagen sehr voll. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr in dem angrenzenden Wohngebiet. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die Gerfriedswelle in Gersthofen ist an heißen Tagen sehr voll. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr in dem angrenzenden Wohngebiet. Foto: Marcus Merk

Ein paar Beispiele aus dem neuen Tarifsystem, das seit Mitte Mai gilt: Tageskarte ohne Gerschthofen Card acht Euro, Tageskarte mit Gerschthofen Card 5,60 Euro, Saisonkarte Erwachsener 125 Euro, Saisonkarte Jugendlicher 75 Euro, Saisonkarte Familie 195 Euro. Der Kurzzeittarif gilt ab 16.30 Uhr, wenn das Bad bis 19 Uhr geöffnet ist. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr haben weiterhin freien Eintritt. Kassenschluss ist jeweils eine halbe Stunde vor Badeende.

Wenn das Freibad in Gersthofen zu voll wird, so wie es im Juli und August öfters der Fall war, wird den Besuchern in der Warteschlange mit einer „roten Ampel“ von einem Eintritt abgeraten. Die Auslastung ist dann bereits sehr hoch und ein Einlassstopp könnte in Kürze erfolgen. Die Badesaison in der Gerfriedswelle wird voraussichtlich bis Mitte September dauern, je nach Wetterlage. Die Gerfriedswelle öffnet neuerdings auch wieder am Dienstag von 10 bis 19 Uhr. Somit bleibt das Freibad nur am Montag geschlossen.