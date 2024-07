Ein Sommerfest für die Musik

Mit seiner neuen Idee für ein musikalisches Sommerfest gelang dem Gesangsverein Liederhain eine rundum gelungene Veranstaltung in der Schulturnhalle in Langenneufnach. Die Premiere kam bei den Gästen gut an, daher war das Fazit von Vereinsvorsitzender Renate Meier durchweg positiv: „Für uns Sänger und Sängerinnen war der gemeinsame Auftritt mit unseren Gastchören und Alphornbläsern ein schönes Erlebnis“. Denn nicht nur der Gesangsverein aus Liederhain sang an diesem Nachmittag: Auch der Männergesangsverein Liederkranz aus Fischach, die Liedertafel aus Schwabmünchen sowie die Eggertaler Alphornbläser waren eingeladen, um gemeinsam zu singen, zu musizieren und dem Publikum einen unterhaltsamen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen zu bieten. Die Gesamtleitung des Sommerfestes lag bei Chorleiter Martin Kögel.

Die Chöre wechselten sich mit ihren Auftritten ab und für ihr anspruchsvolles Programm gab es viel Applaus vom Publikum, das auch selber aktiv sein durfte. Gleich zu Beginn wurden die Gäste von Chorleiter Martin Kögel einbezogen und sangen den Kanon „Froh zu sein bedarf es wenig“, bei dem alle Gäste im Saal abwechselnd aufstanden. Das Motto der Veranstaltung „Musik ist wie die Sonne“ zog sich wie ein roter Faden durch den Nachmittag. Die Chöre sangen über „Herzen, die voller Musik sind“, über „einen Platz an der Sonne“, vom „Wiesengrund“ und munterten mit „Lass doch den Kopf nicht hängen“ auf. Dass die Sänger auch über ein komödiantisches Talent verfügen, bewiesen die Chormitglieder aus Schwabmünchen während des Liedes „Rock mi“.

Eggertaler Alphornbläser waren beim Sommerfest in Langenneufnach dabei

Zwischen den Liedern unterhielten die Musiker der Eggertaler Alphornbläser und boten den Gästen mit ihren Alphörnern ein passendes Ambiente in der von Chormitglied Anton Obermeier mit vielen Blumen dekorierten Turnhalle. Ein besonderer Programmpunkt waren die afrikanischen Musikstücke vom gastgebenden Chor aus Langenneufnach, zu denen Georg Meier an der Trommel begleitete. Der Männerchor aus Fischach wurde von Gabi Hartmann, der Männerchor aus Schwabmünchen von Ingrid Jürges und die Alphornbläser von Armin Wendelsberger geleitet. Am Klavier begleitete Margrit Egge.

Die Veranstaltung nutzte der Gesangsverein Liederhain auch, um langjährige Mitglieder auszuzeichnen. Für ihre 65-jährige Chormitgliedschaft zeichnete Brigitte von Kirschbaum, Vizepräsidentin des Augsburger Sängerkreises, die Vorsitzende des Gesangsvereins Renate Meier aus. Ebenso geehrt wurden Erna Settele (60 Jahre), Erwin Hörwig (40 Jahre) sowie Anton Obermeier (25 Jahre).